Πλας Τζόνσον: Έφυγε από τη ζωή ο σαξοφωνίστας του «Ροζ Πάνθηρα» – Ήταν 94 ετών

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Πλας Τζόνσον, αμερικανός μουσικός της τζαζ και ερμηνευτής του διάσημου μουσικού θέματος του «Ροζ Πάνθηρα», πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 94 ετών.

Ξεκίνησε την καριέρα του στο jump blues και το R&B, και συνεργάστηκε με μουσικούς θρύλους όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Έλλα Φιτζέραλντ και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Η χαρακτηριστική ερμηνεία του σαξοφώνου στον «Ροζ Πάνθηρα» είναι το σόλο που ανοίγει το διάσημο μουσικό θέμα του Χένρι Μαντσίνι, που συνδέθηκε με τον ρόλο του Ζακ Κλουζό στην ταινία με τον Πίτερ Σέλερς.

Ο αμερικανός μουσικός της τζαζ, Πλας Τζόνσον, που ερμήνευσε το διάσημο μουσικό θέμα του «Ροζ Πάνθηρα», πέθανε στις 15 Ιουλίου σε ηλικία 94 ετών, μετέδωσαν σήμερα τα αμερικανικά μέσα.

Γιος επαγγελματία σαξοφωνίστα, ειδικεύθηκε αρχικά στο jump blues και το R&B πριν γίνει ένας καταξιωμένος μουσικός στην σκηνή και στο στούντιο. Συνόδευσε θρύλους της μουσικής όπως οι Φρανκ Σινάτρα, Νατ Κινγκ Κόουλ, Ελλα Φιτζέραλντ και Μπάρμπρα Στρέιζαντ.

Musician Plas Johnson, who's known for his saxophone solo behind "The Pink Panther" theme, has died at age 94. @DavidMuir reports. https://t.co/ChApuH6m3p pic.twitter.com/DOjPC69F5X — World News Tonight (@ABCWorldNews) July 22, 2026

Πέρα από την αξέχαστη ερμηνεία του Πίτερ Σέλερς στον ρόλο του Ζακ Κλουζό στην ταινία «Ο Ροζ Πάνθηρας», το διάσημο μουσικό θέμα που συνέθεσε ο Χένρι Μαντσίνι ξεκινά με το χαρακτηριστικό σόλο σαξόφωνο του Πλας Τζόνσον. Ο Χένρι Μαντσίνι συνέθεσε αυτό το κομμάτι ειδικά για τον Πλας Τζόνσον. Το στιλ του τού εξασφάλισε αναγνώριση ως μέλους του μουσικού συνόλου The Wrecking Crew του Λος Αντζελες.

Πηγή: skai.gr

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