Τη θέση ότι η κυβέρνηση ουδέποτε αρνήθηκε τα προβλήματα που υπήρχαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ ήταν η μόνη που ανέλαβε πολιτικές ευθύνες και προχώρησε σε ουσιαστικές παρεμβάσεις, διατύπωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Καθόλου δεν αρνηθήκαμε ότι υπήρχε σοβαρό θέμα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε, ολόκληρη η κοινωνία και το πολιτικό σύστημα ασχολούνται με την υπόθεση εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία αναγνώρισε τις δικές της ευθύνες, σε αντίθεση, όπως υποστήριξε, με τα κόμματα που κυβέρνησαν πριν από το 2019. «Υπάρχουν ευθύνες από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας; Είμαστε οι μόνοι που αναλάβαμε ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες από τα κόμματα που προηγήθηκαν, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ; Υπάρχουν, αλλά εκείνοι παριστάνουν τους αμόλυντους και τους άσπιλους», είπε.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε σε διαπιστώσεις, αλλά προχώρησε σε θεσμικές αλλαγές, επισημαίνοντας ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση.

«Με τη μεταρρύθμιση που ψηφίσαμε μόνοι μας, περνώντας τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, οι πληρωμές γίνονται πλέον με πολύ πιο δίκαιο τρόπο και προς όφελος των πραγματικών παραγωγών. Αυτό φάνηκε ήδη στις τελευταίες πληρωμές», σημείωσε.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο ίδιος συντόνισε τη διαδικασία της μετάβασης, ενώ έκανε λόγο για εκτεταμένους ελέγχους από την Οικονομική Αστυνομία.«Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά από την Οικονομική Αστυνομία, με χιλιάδες ελέγχους και καταλογισμούς για επιστροφή χρημάτων στο Δημόσιο», ανέφερε.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις με τις άρσεις ασυλίας βουλευτών, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι από τους 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους είχε αρχικά ζητηθεί η άρση ασυλίας, τελικά η διαδικασία αφορά τέσσερις.

«Ασχολούμαστε με αυτή την υπόθεση εδώ και έναν χρόνο και τελικά σήμερα έχει καταλήξει να αφορά 4 βουλευτές. Τα δικαστήρια θα αποφασίσουν για μια υπόθεση που αφορά ποσό λίγο πάνω από τις 10.000 ευρώ», είπε.

Παράλληλα, επικαλέστηκε τα στοιχεία για τις άρσεις ασυλίας βουλευτών από το 2019 μέχρι σήμερα, υποστηρίζοντας ότι η αντιπολίτευση εφαρμόζει διαφορετικά κριτήρια.

«Από το 2019 μέχρι σήμερα έχουν έρθει στη Βουλή 89 υποθέσεις άρσης ασυλίας βουλευτών. Από αυτές, οι 22 αφορούν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και όλες οι υπόλοιπες βουλευτές της αντιπολίτευσης. Για αυτές, όμως, δεν έγινε αντίστοιχη συζήτηση. Υπάρχουν ξεκάθαρα δύο μέτρα και δύο σταθμά», τόνισε.

Ο ίδιος άσκησε κριτική στη ρητορική περί «κυβέρνησης υποδίκων», λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να ακολουθήσει την ίδια λογική απέναντι στην αντιπολίτευση.

«Καθόλου δεν πανηγυρίζουμε. Όμως, με την ίδια λογική που ακούγαμε να μιλούν για "κυβέρνηση υποδίκων", θα μπορούσαμε κι εμείς να λέμε "αντιπολίτευση υποδίκων". Δεν το λέμε και καλά κάνουμε που δεν το λέμε», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, κάλεσε όλες τις πολιτικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν τις δικαστικές υποθέσεις με μεγαλύτερη σοβαρότητα και χωρίς πολιτικές υπερβολές.

«Να μάθουμε στην Ελλάδα να συζητάμε κάπως πιο σοβαρά. Όσο λάθος θα ήταν να πανηγυρίζουμε εμείς για αυτή την ιστορία, άλλο τόσο λάθος είναι να χαρακτηρίζεται μια κυβέρνηση "κυβέρνηση υποδίκων" και να αντιμετωπίζεται συνολικά η υπόθεση με δύο μέτρα και δύο σταθμά», κατέληξε.

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια στις αυξήσεις στα καύσιμα»

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, ο Κωστής Χατζηδάκης παραδέχθηκε ότι το διεθνές περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δυσμενές, εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και των επιπτώσεων του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας.

«Πρώτα απ' όλα, στα καύσιμα όντως υπάρχει ένα δυσμενές τοπίο. Πριν από τις εχθροπραξίες στον Κόλπο, η τιμή του πετρελαίου Brent ήταν στα 71 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα βρίσκεται στα 91 δολάρια. Άρα, καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα δυσμενές σκηνικό», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω, καθώς έχουν πληγεί διυλιστήρια τόσο στην περιοχή του Κόλπου όσο και στη Ρωσία.

«Αυτό χειροτερεύει, διότι καταστράφηκαν πολλά διυλιστήρια στον Κόλπο, αλλά καταστράφηκαν και διυλιστήρια στη Ρωσία λόγω του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. Η Ρωσία έχει απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ και αυτό ωθεί προς τα πάνω τόσο τις τιμές της βενζίνης όσο και του ντίζελ», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια για νέες παρεμβάσεις, εφόσον αυτές κριθούν αναγκαίες.

«Δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Ανάλογα με τις εξελίξεις θα εξετάσουμε τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Από την αρχή του χρόνου έχουν ήδη διατεθεί 800 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης, ενώ έχουμε ανακοινώσει ότι υπάρχουν επιπλέον 200 εκατομμύρια στην άκρη, ώστε να χρησιμοποιηθούν εφόσον χρειαστεί», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

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