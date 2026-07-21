Ξεκίνησε ο ιδεολογικός πόλεμος στην αριστερή «πολυκατοικία»

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η ΕΛ.Α.Σ είναι ο νέος «εισβολέας» στην «αριστερή πολυκατοικία» που έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη αναταραχή. Έχει «εξαϋλώσει» τον ΣΥΡΙΖΑ, που προσπαθεί να αμυνθεί και να ανακάμψει υπό τη νέα ηγεσία του, ενώ έχει διεισδύσει λίγο ή περισσότερο στις υπόλοιπες δυνάμεις του χώρου.

Ο ιδεολογικός πόλεμος ξεκίνησε χθες όταν η Ιωάννα Λαλιώτου, υπεύθυνη του τομέα Παιδείας, ανέλυσε τις θέσεις του κόμματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ξεκαθάρισε πως η ΕΛ.Α.Σ. δεν θα τα είχε ιδρύσει, ωστόσο δεν είναι στις προθέσεις της να τα καταργήσει.

Τον νόμο θα τον αλλάξει, αλλά σέβεται την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά και επένδυσης των οικογενειών στη συγκεκριμένη διαδικασία.

Η αναφορά του κόμματος του πρώην πρωθυπουργού ήταν αρκετή για να προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ όσο και από τη Νέα Αριστερά.

Μπορεί από την ΕΛ.Α.Σ να επιμένουν στη μη αλλαγή του άρθρου 16, ωστόσο αυτό το βήμα που επιλέγει να κάνει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αρκετό για να προκαλέσει σύγκρουση.

Στην Αμαλίας επιθυμούν να κάνουν κάτι παραπάνω πέρα από την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Η προσέγγιση ενός κεντρώου μετριοπαθούς κοινού είναι μέσα στους σχεδιασμούς του πρώην πρωθυπουργού. Η ανάπτυξη των θέσεων για την παιδεία δεν ήταν τυχαίο που μπήκαν σε προτεραιότητα.

Η «πίτα» στα αριστερά του πολιτικού φάσματος δεν είναι μεγάλη. Η σύγκρουση που έχει ξεκινήσει είναι φυσιολογική ενόψει των εκλογών που πλησιάζουν.

Η εκτίναξη των ποσοστών της ΕΛ.Α.Σ. έχει αλλάξει τα δεδομένα για όλες τις δυνάμεις. Εκτός από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας, ΜέΡΑ25 και άλλες εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις επιχειρούν να περιχαρακώσουν τον χώρο τους και το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστήμιων ήταν ανέκαθεν ένα πεδίο σύγκρουσης.

Συνήθως το ΠΑΣΟΚ κατηγορούσαν πως έχει μια μη ξεκάθαρη στάση και πλέον σε αυτή την κατηγορία θα επιχειρηθεί να μπει και η ΕΛ.Α.Σ. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θέλει να αναδείξει την ευθύνη μιας δύναμης της κυβερνώσας αριστεράς που δεν παρασύρεται σε εύκολες καταδίκες και αφορισμούς. Από εδώ και πέρα το «ματς» στην αριστερά ξεκινάει.



Πηγή: skai.gr

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