Το διάσημο ζευγάρι, Κριστιάνο Ρονάλντο και Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ, πρωταγωνίστησε σε ένα παιχνιδιάρικο βίντεο, με τον Πορτογάλο άσο να βουτά στο νερό φορώντας μόνο το εσώρουχό του.

Στο βίντεο, ο 41χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίζεται χαλαρός και ευδιάθετος, απολαμβάνοντας το μπάνιο του και διασκεδάζοντας μαζί με την 32χρονη σύντροφό του. Η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ έκλεψε τις εντυπώσεις με τη σιλουέτα της, επιλέγοντας ένα μαύρο μπικίνι που αναδείκνυε το καλλίγραμμο σώμα της.

Οι δυο τους φάνηκαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή της κοινής τους απόδρασης, μακριά από την πίεση των γηπέδων και τα φώτα των μεγάλων διοργανώσεων. Οι στιγμές ξεκούρασης ήρθαν μετά τη συμμετοχή του Κριστιάνο Ρονάλντο στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του.

Ο Πορτογάλος σταρ είχε ανακοινώσει νωρίτερα μέσα στον μήνα ότι η συγκεκριμένη διοργάνωση θα ήταν η τελευταία του, παρά το γεγονός ότι το μοναδικό μεγάλο τρόπαιο που εξακολουθεί να απουσιάζει από την εντυπωσιακή συλλογή του είναι εκείνο του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Πριν από την αναμέτρηση της Πορτογαλίας με την Ισπανία, είχε δηλώσει: «Αυτό θα είναι το τελευταίο μου Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ας ελπίσουμε ότι το αυριανό παιχνίδι δεν θα είναι το τελευταίο μου». Όπως είπε, αυτό ήταν το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα θυμάται περισσότερο, κυρίως λόγω του πάθους και της αγάπης που εισέπραξε από τον κόσμο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ ετοιμάζονται να συμπληρώσουν έναν χρόνο από τον αρραβώνα τους. Ο ποδοσφαιριστής έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του τον περασμένο Αύγουστο, έπειτα από οκτώ χρόνια κοινής πορείας. Ο διάσημος ποδοσφαιριστής είχε αποκαλύψει ότι κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να βρει το δαχτυλίδι που θα έκανε την Τζορτζίνα ευτυχισμένη. «Μου είχε ζητήσει ένα δαχτυλίδι, γιατί ήταν ένα από τα όνειρά της να έχει μια όμορφη πέτρα. Δούλεψα πολύ, έψαξα πολύ και τελικά βρήκα αυτό που αγαπά», δήλωσε.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez em Saint-Tropez. pic.twitter.com/VPazhylCji — Mundo Vivo (@mundo__vivo) September 2, 2024

Πηγή: skai.gr

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