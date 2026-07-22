Βερολίνο: Τεστ για τον Μερτς η διαδοχή του Γενς Σπαν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Γενς Σπαν, νούμερο 2 των Χριστιανοδημοκρατών και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης στη γερμανική βουλή, παραιτήθηκε λόγω της υπόθεσης παρένθετης μητρότητας, απαγορευμένης στη Γερμανία.

Μετά την παραίτηση Σπαν, ανακοινώνεται ανασχηματισμός στην γερμανική κυβέρνηση και αλλαγές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Χριστιανικής Ένωσης.

Οι βουλευτές της Ένωσης κλήθηκαν να διακόψουν τις διακοπές τους και να επιστρέψουν στο Βερολίνο για ειδική συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στις 29 Ιουλίου, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί ο διάδοχος του Σπαν.

Μετά την παραίτηση Σπαν τα βλέμματα στρέφονται στους πιθανούς διαδόχους και στον ανασχηματισμό. Kρίση αξιοπιστίας στην κυβέρνηση και συζήτηση για την παρένθετη μητρότητα.Ανταπόκριση από το Βερολίνο



Αναβρασμός και βαθιά πολιτική κρίση στη γερμανική κυβέρνηση εν μέσω καλοκαιριού μετά την παραίτηση του νούμερο 2 των Χριστιανοδημοκρατών και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης στη γερμανική βουλή, Γενς Σπαν, εξαιτίας της παρένθετης μητέρας μέσω της οποίας απέκτησε παιδί με τον σύζυγό του στις ΗΠΑ, ενώ αυτό απαγορεύεται στη Γερμανία.

Πηγή: Deutsche Welle

Μετά τη διπλή συνεδρίαση της Δευτέρας στο προεδρείο των Χριστιανοδημοκρατών και την Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσηςεπίκειται, όπως όλα δείχνουν, ανασχηματισμός στην κυβέρνηση, είπε ο καγκελάριος, και βέβαια αλλαγές στην Κ.Ο. Στις 29.07 αναμένεται αρχικά να ανακοινωθεί ο διάδοχος του Σπαν στην ηγεσία της Κ.Ο. της Χριστιανικής Ένωσης. Οι βουλευτές της Ένωσης κλήθηκαν μέσω μηνύματος στα κινητά τους να διακόψουν μάλιστα τις διακοπές τους και να οργανώσουν την επιστροφή στο Βερολίνο, ώστε να είναι παρούσες και παρόντες στην ειδική συνεδρίαση της Κ.Ο. στη γερμανική βουλή.Δεύτερη υπόθεση τον περασμένο ΑπρίλιοΤην ίδια ώρα, όπως προέκυψε από το κυβερνητικό μπρίφινγκ της Δευτέρας, η υπόθεση Σπαν δεν είναι η μοναδική στους κόλπους του συντηρητικού κόμματος. Τον Απρίλιο είχε γίνει επίσης γνωστό ότι και ένας ακόμη βουλευτής και γιατρός με κομβικό ρόλο την περίοδο της πανδημίας, ο Χέντρικ Στρέεκ από τη Βόννη, είχε επίσης αποκτήσει με τον ίδιο τρόπο παιδί με τον σύζυγό του στο Αϊντάχο των ΗΠΑ.Ωστόσο η γερμανική κυβέρνηση στήριξε και τότε και τώρα τον Γερμανό επιδημιολόγο, λέγοντας ότι είναι διαφορετική περίπτωση, χωρίς πολιτικό κόστος, δεδομένου ότι ο Στρέεκ δεν είχε θεσμικό ρόλο πέρα από την απλή βουλευτική ιδιότητα και είχε ενημερώσει το κόμμα. Ο Σπαν από την άλλη, ενημέρωσε «πάρα πολύ αργά» το κόμμα και δημόσια στήριζε απόλυτα τη γραμμή του κόμματος κατά της παρένθετης μητρότητας.Τίθεται πάντως σε κάθε περίπτωση, λένε όλα τα γερμανικά μέσα, ένα σοβαρό θέμα αξιοπιστίας της κυβέρνησης Μερτς, ενώ μεγάλη είναι η πίεση από την αντιπολίτευση, η οποία κατακεραυνώνει τα στελέχη της κυβέρνησης για διπλή ηθική.Τα σενάρια διαδοχής του ΣπανΣτο παρασκήνιο ακούγονται ήδη αρκετά ονόματα ως πιθανοί διάδοχοι του Γενς Σπαν στην ηγεσία της Κ.Ο. της Ένωσης. Μεταξύ αυτών ο επιτυχημένος για τα δεδομένα της κυβέρνησης Μερτς, υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), για τηναυστηρή μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί. Επίσης ο γενικός γραμματέας της CDU, Κάρστεν Λίνεμαν, ο οποίος θεωρείται άτομο της εμπιστοσύνης του καγκελαρίου, που ωστόσο δεν είχε μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να «φανεί» έντονα στο προσκήνιο του κόμματος και της κυβέρνησης.Ωστόσο, ως επικρατέστερος υποψήφιος θεωρείται ο υπουργός Επικρατείας και επικεφαλής της Καγκελαρίας, Τόρστεν Φράι (CDU), το δεξί χέρι του καγκελαρίου. Εάν ο Φράι αναλάβει την προεδρία της Κ.Ο., θα απαιτηθεί αυτομάτως ανασχηματισμός της κυβέρνησης, καθώς θα πρέπει να οριστεί νέος επικεφαλής της Καγκελαρίας.Το όνομα του είχε ακουστεί και το 2025 για την ηγεσία της Κ.Ο. του κόμματος, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε και έτσι η θέση αυτή δόθηκε στον Γενς Σπαν. Είναι μια νευραλγική θέση για κάθε κυβέρνηση, γιατί ο επικεφαλής της Κ.Ο. πρέπει να συσπειρώνει τους βουλευτές, να έχει ρητορική δεινότητα, να θέτει την κοινοβουλευτική ατζέντα, να επιδιώκει συνεναίσεις με τους συγκυβερνώντες Σοσιαλδημοκράτες αλλά και την αντιπολίτευση, όπου αυτό απαιτείται.Στο μεταξύ σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση για λογαριασμό της εφημερίδας Bild, στα ύψη παραμένει η Ακροδεξιά AfDμε 29% (+1), ενώ η Χριστιανική Ένωση έπεται 8 μονάδες πίσω. Οι Πράσινοι και το SPD κινούνται στο 13%, ενώ η Αριστερά στο 10%.Άνοιξε η συζήτηση για την παρένθετη μητρότηταΗ υπόθεση Σπαν φέρνει πάντως εκ νέου στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης στη Γερμανία το ζήτημα της παρένθετης μητρότητας, με τους Πρασίνους ήδη να ζητούν διαβούλευση για την αναπαραγωγική ιατρική, λαμβάνοντας υπόψιν την κοινωνική πραγματικότητα και τις ιατρικές προόδους.Είναι γεγονός ότι πολλά ζευγάρια στη Γερμανία, λόγω της απαγόρευσης της παρένθετης μητρότητας, καταφεύγουν στο εξωτερικό, συχνά στις ΗΠΑ. Το Γερμανικό Συμβούλιο Ηθικής κάνει λόγο για «κοινωνική υποκρισία», λέγοντας ότι η Γερμανία απαγορεύει την παρένθετη μητρότητα και τη δωρεά ωαρίων στο εσωτερικό, αλλά στην πράξη αποδέχεται ότι όσοι έχουν τα χρήματα, μπορούν να προβούν σε αυτές τις πρακτικές στο εξωτερικών.

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