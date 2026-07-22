Η Χεζμπολάχ άνοιξε ένα νέο μέτωπο στην αντιπαράθεσή της με το λιβανέζικο κράτος, με τον Μαχμούντ Καμάτι, αναπληρωτή επικεφαλής του Πολιτικού Συμβουλίου της οργάνωσης, να απειλεί να εμποδίσει την προσγείωση αεροσκαφών στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού, εάν συνεχιστούν τα μέτρα της κυβέρνησης της Βηρυτού που στοχεύουν τις ιρανικές πτήσεις.

Τα σχόλια του Καμάτι ήρθαν καθώς η Χεζμπολάχ ενέτεινε την κριτική της για την πολιτική της κυβέρνησης, ιδίως τη δέσμευσή της στη συμφωνία-πλαίσιο και τις έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, ενώ απέρριψε κάθε προσπάθεια διαχωρισμού της τύχης του Λιβάνου από αυτήν του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι Al-Manar της Χεζμπολάχ, ο Καμάτι δήλωσε ότι η έκδοση θεωρήσεων σε Ιρανούς υπηκόους και διπλωμάτες έχει σχεδόν σταματήσει, προσθέτοντας ότι στα ιρανικά αεροσκάφη εξακολουθεί να απαγορεύεται η προσγείωση στο αεροδρόμιο της Βηρυτού. Υποστήριξε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης στοχεύουν το Ιράν και τους εκπροσώπους του στον Λίβανο.

Ο Καμάτι δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ έχει δείξει μέχρι στιγμής υπομονή στην αναζήτηση λύσης, αλλά θα καταφύγει σε «πολλές ειρηνικές μεθόδους» εάν η κατάσταση συνεχιστεί. «Τότε κανένα αεροσκάφος δεν θα προσγειωθεί στη Βηρυτό και κανένας πρεσβευτής δεν θα παραμείνει στον Λίβανο» διεμήνυσε.

Κάλεσε τη Γενική Διεύθυνση Γενικής Ασφάλειας του Λιβάνου να επιλύσει το ζήτημα και χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά των αρχών.

Πηγές στο Υπουργείο Εξωτερικών του Λιβάνου δήλωσαν στην εφημερίδα Asharq Al-Awsat ότι οι δηλώσεις του Καμάτι δεν θα αλλάξουν τις αποφάσεις που έχει ήδη λάβει η κυβέρνηση.

Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα ως κυρίαρχες και ασφαλείς αποφάσεις, ανέφεραν.

Οι πηγές υπενθύμιζαν ότι η απαγόρευση των ιρανικών αεροσκαφών επιβλήθηκε μετά από ισραηλινές απειλές να στοχεύσουν το αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Πηγή: skai.gr

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