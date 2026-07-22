Η κυβέρνηση εξετάζει παρεμβάσεις ώστε η εφαρμογή του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες να γίνει δικαιότερη, με στόχο να στηριχθούν όσοι είναι συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις, επιβεβαίωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο Alpha Radio.

Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία οριστική απόφαση από τον πρωθυπουργό, ενώ οι τελικές ανακοινώσεις θα γίνουν λίγο πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Μαρινάκης περιέγραψε τη φιλοσοφία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι αυτή στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες.

«Το τρίπτυχο της πολιτικής μας είναι: μεγαλώνουμε την πίτα, προσελκύοντας επενδύσεις, αυξάνοντας το ΑΕΠ και δημιουργώντας θέσεις εργασίας – έχουμε δημιουργήσει 600.000 δουλειές – και αντιμετωπίζοντας τη φοροδιαφυγή. Έτσι έχουμε περισσότερα έσοδα με λιγότερους φόρους και μπορούμε να προχωρούμε σε ακόμα καλύτερα μέτρα», ανέφερε.

Όπως είπε, η κυβέρνηση ακολουθεί συγκεκριμένη σειρά ενεργειών.

«Πριν πάμε στα μέτρα, πρέπει πρώτα να βρούμε τα χρήματα. Εμείς πρώτα βρίσκουμε τα λεφτά χωρίς να υπερφορολογούμε, μειώνοντας φόρους, και μετά τα επιστρέφουμε στην κοινωνία», τόνισε.

«Υπάρχει διαθέσιμο 1 δισ. ευρώ για τη ΔΕΘ»

Αναφερόμενος στις εξαγγελίες που προετοιμάζονται για τη ΔΕΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι μέχρι στιγμής ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται να αυξηθεί.

«Η προηγούμενη ΔΕΘ ήταν η ΔΕΘ των φυσικών προσώπων και των ατομικών επιχειρήσεων, με σημαντικές μειώσεις στον φόρο εισοδήματος. Για την επόμενη ΔΕΘ υπάρχει ήδη διαθέσιμο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μακάρι να καταφέρουμε να είναι και περισσότερο. Αυτή τη στιγμή εγώ γνωρίζω για 1 δισ., όπως έχει πει και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Αν προκύψει μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος, θα ανακοινωθεί επισήμως», είπε.

Παράλληλα κάλεσε τους πολίτες να μην υιοθετούν δημοσιεύματα που προεξοφλούν συγκεκριμένα μέτρα.

«Ό,τι διαβάζετε μην το "αγοράζετε". Στόχος είναι να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο η μεσαία τάξη και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε.

Ο Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι το οικονομικό επιτελείο εξετάζει αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής του τεκμαρτού εισοδήματος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν αμφισβητείται η συνολική στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

«Η πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής έχει αποδώσει, γιατί έφερε έσοδα στο κράτος που έδωσαν τη δυνατότητα να μειωθούν φόροι για όλους. Μέσα σε αυτή την πολιτική, μία από τις δώδεκα παρεμβάσεις του σχετικού νόμου Χατζηδάκη ήταν και το τεκμαρτό εισόδημα», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για πιθανές βελτιώσεις.

«Πράγματι, συζητείται στο οικονομικό επιτελείο πώς μπορεί αυτό να γίνει ακόμα δικαιότερο για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι συνεπείς. Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση. Αυτό που προσπαθούμε να δούμε είναι πώς θα στηριχθούν ακόμα περισσότερο όσοι είναι συνεπείς στις δηλώσεις τους, στις πληρωμές τους και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους», είπε.

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι οι τελικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμη ληφθεί.

«Δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση από τον πρωθυπουργό. Όλα αυτά είναι προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν λίγες ημέρες πριν από τη ΔΕΘ. Λίγη υπομονή», υπογράμμισε.

«Χρειάζονται και άλλες μειώσεις φόρων»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο νέων φοροελαφρύνσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραδέχθηκε ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης, υπενθυμίζοντας όμως τις μειώσεις που έχουν ήδη εφαρμοστεί από το 2019.

«Σίγουρα χρειάζονται περισσότερα. Δεν θα κρύψω τα λόγια μου. Όμως έχουν ήδη γίνει σημαντικές μειώσεις. Ο φόρος εισοδήματος ήταν στο 29% όταν παραλάβαμε τη διακυβέρνηση και η προκαταβολή φόρου στο 100% για τα φυσικά πρόσωπα. Σήμερα ο φόρος έχει μειωθεί στο 20%, στο 18% για όσους έχουν ένα παιδί, στο 16% για όσους έχουν δύο παιδιά, στο 9% για όσους έχουν τρία παιδιά και μηδενίζεται για τους πολύτεκνους, ενώ η προκαταβολή φόρου έχει πέσει στο 50%», ανέφερε.

Όπως είπε, οι μειώσεις αυτές δεν είναι αμελητέες, αλλά η προσπάθεια θα συνεχιστεί.

«Σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν μειωθεί στο μισό ή και περισσότερο. Χρειάζονται και άλλες μειώσεις και ήδη έχουμε μειώσει συνολικά 83 φόρους. Προφανώς και χρειάζονται περισσότερες», κατέληξε.

Πηγή: skai.gr

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