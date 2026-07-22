Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ξεκινά άμεσα πιλοτικό διετές πρόγραμμα πρόληψης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας σε 30 ενορίες, με τίτλο: «(Σ)τα βήματα της πρόληψης», συνυπογραφεί από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

Το πρόγραμμα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους της Περιφέρειας ύψους 131.100 ευρώ και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προωθώντας μηδενική ανοχή στην κακοποίηση

Στόχος είναι η ενεργός συμμετοχή των ενοριακών κοινοτήτων στην πρωτογενή πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, συμπληρωματικά προς τις θεσμικές και κοινωνικές δομές, με προοπτική επέκτασης και σε άλλες ενορίες

Πιλοτικό πρόγραμμα με επίκεντρο την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, ξεκινά άμεσα σε 30 ενορίες, μετά τη συνυπογραφή της προγραμματικής σύμβασης υλοποίησής του, από τον περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο.

Το πρόγραμμα με τίτλο: «(Σ)τα βήματα της πρόληψης», είναι διετές και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας, ύψους 131.100 ευρώ. Θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, προκειμένου να εμπεδωθεί η μηδενική ανοχή απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης. Βασικός στόχος είναι η κινητοποίηση των ενοριακών κοινοτήτων και η ενεργός συμμετοχή τους στην πρωτογενή πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, συμπληρωματικά προς τις θεσμικές και κοινωνικές δομές προστασίας και υποστήριξης των θυμάτων.

Καταρχάς το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε 30 ενορίες και ακολούθως θα επεκταθεί και σε άλλες. Παράλληλα, προβλέπονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε μικρότερες ομάδες πληθυσμού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν με τη συνεργασία φορέων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της ακαδημαϊκής κοινότητας. Η δράση έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά και υποστηρικτικά προς τις υφιστάμενες δομές αντιμετώπισης της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας του Λεκανοπεδίου, όπου λόγω του μεγάλου πληθυσμού και των αυξημένων κοινωνικών αναγκών, απαιτούνται διαρκείς, οργανωμένες και πολυεπίπεδες παρεμβάσεις.

Το πρόγραμμα βασίζεται σε ένα ευρύ πλέγμα παρεμβάσεων, το οποίο περιλαμβάνει:

τον επιστημονικό και διοικητικό συντονισμό του συνόλου των δράσεων,

τη δημιουργία εξειδικευμένης γνωσιακής βάσης για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας,

τον σχεδιασμό και την παραγωγή έντυπου, ψηφιακού και οπτικοακουστικού ενημερωτικού υλικού,

την εκπαίδευση Ποιμαντικών Συμπαραστατών Πρόληψης,

την επιμόρφωση εθελοντών και εθελοντριών εκπαιδευτικών και παιδαγωγών των ενοριών,

την πραγματοποίηση εκδηλώσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού,

καθώς και πολιτιστικές παρεμβάσεις υπό τον θεματικό άξονα «Η τέχνη ενάντια στη βία».

Στο πλαίσιο της γνωσιακής ενίσχυσης του προγράμματος θα αναπτυχθεί βιβλιοθήκη με εξειδικευμένα βιβλία και σχετικά επιστημονικά περιοδικά, καθώς και εγχειρίδιο ως βασικό εργαλείο κατανόησης και εφαρμογής των βημάτων πρόληψης. θα εκδοθεί έντυπο ενημερωτικό υλικά και όλο το υλικό του προγράμματος θα συγκεντρωθεί σε ειδική ψηφιακή υποσελίδα της «Πρωτοβουλίας για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας».

Στις ενορίες θα διοργανωθούν ημερίδες και εκδηλώσεις με παρουσιάσεις και προβολές, εκθέσεις, και διαγωνισμούς με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και καλλιτεχνικές δράσεις εστιασμένες στην ισότητα, την ειρηνική συνύπαρξη και την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας.

Αμέσως μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ο κ. Χαρδαλιάς δήλωσε: «Για εμάς είναι αυτονόητη η παρουσία της Περιφέρειας Αττικής δίπλα στην τεράστια προσπάθεια κοινωνικής προσφοράς, φροντίδας και αλληλεγγύης που καταβάλλει διαχρονικά η Εκκλησία και την οποία οι πολίτες αισθάνονται καθημερινά, σε κάθε γειτονιά του Λεκανοπεδίου. Είμαστε εδώ για να συνδράμουμε, ο καθένας με τις δικές του δυνατότητες και από τη θέση ευθύνης που κατέχει, σε μια διαρκή, ουσιαστική και βαθιά συνδεδεμένη με τις ανάγκες της κοινωνίας μας προσπάθεια. Για εμάς, αξία δεν έχει απλώς να συμμετέχουμε σε ένα ακόμη πρόγραμμα. Αξία έχει το γεγονός ότι εντάσσεται σε ένα ολιστικό σχέδιο συνεργασίας με την Εκκλησία, το οποίο θα παράγει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τη στήριξη των συμπολιτών μας, ιδιαίτερα εκείνων που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Το πρόγραμμα «(Σ)τα βήματα της πρόληψης» αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της αντίληψης. Μέσα από τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής με το Εκκλησιαστικό Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας, επενδύουμε στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και στην ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στην έμφυλη και την ενδοοικογενειακή βία. Δεν μπορεί η πρόληψη να αποτελεί αποσπασματική παρέμβαση, ούτε να ξεκινά όταν η βία έχει ήδη εκδηλωθεί. Οφείλουμε να δρούμε από νωρίς, να αναγνωρίζουμε τα προειδοποιητικά σημάδια, να καταρρίπτουμε στερεότυπα και να καλλιεργούμε, ιδιαίτερα στα παιδιά και στους νέους, μια κουλτούρα σεβασμού, ισότητας και μηδενικής ανοχής απέναντι σε κάθε μορφή κακοποίησης».

Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος Β' υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τόσο σοβαρών κοινωνικών φαινομένων.

«Η Εκκλησία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση απευθύνονται στον ίδιο άνθρωπο, σε συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Οι συνεργασίες φορέων και υπηρεσιών πολλαπλασιάζουν τη δυναμική των παρεμβάσεων, ενισχύει τη φωνή τους, καθιστά αποτελεσματικότερη τη συνεισφορά τους και διευρύνει το δίκτυο πρόληψης προς όφελος των πολιτών. Το πρόγραμμα αποτελεί καρπό της εμπειρίας που έχει αποκτήσει η «Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας», μέσα από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προηγούμενων δράσεων. Στόχος του είναι η ανάπτυξη συντονισμένων προγραμμάτων ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των πολιτών και των εκκλησιαστικών κοινοτήτων, σε ζητήματα πρόληψης της ενδοοικογενειακής βίας, κατά την επόμενη διετία» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ευχαρίστησε επίσης τον κ. Χαρδαλιά «για τη συνοδοιπορία του και την υποστήριξη της Περιφέρεια Αττικής στην προσπάθεια που καταβάλλει η Εκκλησία για να διακονήσει τον σύγχρονο άνθρωπο».

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Αντώνιος Καλλιγέρης, συντονιστής της Πρωτοβουλίας για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας, ευχαρίστησε τον περιφερειάρχη γι' αυτό το ιδιαίτερο πρόγραμμα, που «λειτουργεί για εμάς σαν ούριος άνεμος στα πανιά μας», σημειώνοντας ότι «Αποτελεί ταυτόχρονα μια μεγάλη ευκαιρία και μια εξίσου μεγάλη ευθύνη: να συνεχίσουμε το έργο μας και να αποδείξουμε ότι αξίζουμε την υποστήριξή σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε προς αυτή την κατεύθυνση».

Και πρόσθεσε πως «Τα τελευταία έξι χρόνια έχουμε αφιερωθεί ιδιαίτερα στην πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας, σε συνεργασία με ανθρώπους και δομές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως το Συμβουλευτικό Κέντρο της Αθήνας για την υποστήριξη θυμάτων βίας. Εργαζόμαστε εντατικά στο συγκεκριμένο πεδίο, έχοντας διαπιστώσει δύο βασικά δεδομένα. Από τη μία πλευρά, η Πολιτεία δραστηριοποιείται, με τα μέσα και τις αρμοδιότητές της στην αντιμετώπιση της βίας. Εκεί, επομένως, δεν θα είχαμε να προσφέρουμε πολλά. Στον τομέα της πρόληψης, όμως, που προϋποθέτει την αλλαγή στάσεων ζωής, την επιστροφή στις ρίζες της αξίας του ανθρώπινου προσώπου και την ουσιαστική ενδυνάμωσή του, αναγνωρίσαμε έναν δρόμο που ανταποκρίνεται περισσότερο στη θεολογία και στην αποστολή της Εκκλησίας. Ένας ενδυναμωμένος άνθρωπος μπορεί να αντισταθεί αποτελεσματικότερα και στα κακοποιητικά φαινόμενα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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