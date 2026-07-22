«Show me the money»... Μπορεί ο Νικολάς Μαδούρο να «έφυγε» (συνελήφθη) αλλά τα πετρελαϊκά έσοδα της Βενεζουέλας δεν έρχονται. «Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 13 δισ. δολάρια πού βρίσκονται;» διερωτώνται σε ρεπορτάζ τους οι Financial Times.



Οι ΗΠΑ έχουν εισπράξει περίπου 13 δισεκατομμύρια δολάρια από τις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας από τότε που ανέλαβαν τον έλεγχο των πωλήσεων πετρελαίου της χώρας τον Ιανουάριο, αλλά έχουν παράσχει ελάχιστη διαφάνεια σχετικά με το πού έχουν πάει τα χρήματα, τονίζεται.

Παρότι η Ουάσινγκτον αρχικά δήλωσε ότι θα κρατήσει τα κεφάλαια σε καταπίστευμα για τη Βενεζουέλα, οι αξιωματούχοι έχουν δώσει έκτοτε αντικρουόμενες εξηγήσεις, τη στιγμή μάλιστα που η λατινοαμερικανική χώρα βίωσε έναν καταστροφικό σεισμό με χιλιάδες θύματα.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ «βγάζουν πολλά χρήματα» από το πετρέλαιο, ενώ το υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι δισεκατομμύρια έχουν επιστραφεί στη Βενεζουέλα υπό αυστηρή εποπτεία. Δημόσια αρχεία δείχνουν ότι μόνο 300 εκατομμύρια δολάρια έχουν ανακοινωθεί επίσημα.

Οικονομολόγοι λένε ότι η ασθενέστερη της αναμενόμενης οικονομική ανάκαμψη της Βενεζουέλας υποδηλώνει ότι μεγάλο μέρος των εσόδων από το πετρέλαιο δεν έχει φτάσει στη χώρα.

Η έλλειψη λογοδοσίας εκ μέρους της Ουάσινγκτον προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για το αν τα πετρελαϊκά έσοδα της Βενεζουέλας χρησιμοποιούνται πράγματι προς όφελος του λαού της ή αν λειτουργούν ως εργαλείο γεωπολιτικής και οικονομικής πίεσης.

Πηγή: skai.gr

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