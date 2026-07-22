Οριστικό: Με Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι

Με Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Πάκσι!

Ξεπεράστηκε και η τελευταία εκκρεμότητα που υπήρχε προκειμένου ο Ολλανδός στόπερ να τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ για τα παιχνίδια του «τριφυλλιού» με την ουγγρική ομάδα.

Κι αυτό γιατί η Σάμσουνσπορ έστειλε τα απαιτούμενα χαρτιά σήμερα (22/07), βγήκε το δελτίο του Φαν Ντρόνγκελεν και το αμέσως προσεχές διάστημα θα δηλωθεί στη λίστα της UEFA.

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