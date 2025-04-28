Η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο συνοδεύτηκε από υποσχέσεις για ανάκαμψη και οικονομική «αναγέννηση». Όμως, μόλις σε 100 ημέρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομική αναταραχή.

Η αισιοδοξία για χαμηλότερες τιμές στα είδη πρώτης ανάγκης γρήγορα μετατράπηκε σε βαθιά ανησυχία: το αμερικανικό χρηματιστήριο έχασε τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία, ενώ μεγάλες εταιρείες αναθεώρησαν προς τα κάτω τις ετήσιες προβλέψεις τους.

Ο Δείκτης Φόβου και Απληστίας (Fear and Greed Index) του CNN καταγράφει σταθερά «ακραίο φόβο», ενώ η καταναλωτική εμπιστοσύνη έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1952.

Δασμοί, ύφεση και διεθνείς εντάσεις

Στο επίκεντρο της κρίσης βρίσκεται η εμπορική πολιτική του Τραμπ, που βασίζεται σε εκτεταμένη επιβολή δασμών σε εισαγόμενα προϊόντα. Ο πρόεδρος, επικαλούμενος τη θεωρία της «οικονομικής ανεξαρτησίας», κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να ενεργοποιήσει αμφισβητούμενες εξουσίες και να επιβάλει μονομερώς νέους δασμούς, χωρίς τη συναίνεση του Κογκρέσου. Οι αμερικανικές επιχειρήσεις, από τις αεροπορικές εταιρείες μέχρι τους μικρομεσαίους λιανοπωλητές, προειδοποιούν για αυξανόμενες ελλείψεις και πιθανές απολύσεις.

Ο ίδιος ο CEO της Walmart προειδοποίησε ότι, αν συνεχιστούν οι πολιτικές αυτές, μέχρι το καλοκαίρι θα διαταραχθεί σοβαρά η εφοδιαστική αλυσίδα. Παράλληλα, οι σχέσεις με την Κίνα βρίσκονται σε επικίνδυνη κλιμάκωση, δημιουργώντας παγκόσμιες ανησυχίες για εμπορικό και γεωπολιτικό αντίκτυπο.

Παρά τις διαβεβαιώσεις του ίδιου και των συνεργατών του ότι πρόκειται για μια «στρατηγική αναδιάρθρωση», τα δεδομένα είναι αμείλικτα: η δημοτικότητα του Τραμπ βυθίστηκε στο 41%, το χαμηλότερο ποσοστό αποδοχής προέδρου μετά από 100 ημέρες τα τελευταία 70 χρόνια. Οι πολίτες εκφράζουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια για τη διαχείριση της οικονομίας (μόλις το 39% εγκρίνει το έργο του) και για την πολιτική των δασμών ειδικότερα (μόλις 35% υποστήριξη). Η αρχική υπόσχεση για οικονομική "ανακούφιση" μοιάζει πια μακρινή, με τις οικογένειες να βλέπουν τα καθημερινά έξοδα να εκτοξεύονται.

Αβέβαιο μέλλον και κίνδυνος για περαιτέρω αποσταθεροποίηση

Ο ίδιος ο Τραμπ δείχνει αποφασισμένος να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, ακόμα και αν αυτό σημαίνει επιβολή δασμών έως και 50% σε ορισμένα προϊόντα, κάτι που θα σήμαινε τεράστιες αυξήσεις τιμών για τους καταναλωτές.

Παράλληλα, έχει προτείνει ένα σχέδιο φορολογικών περικοπών για να αντισταθμίσει, όπως υποστηρίζει, τα αυξημένα κόστη — αλλά η πρόοδός του στο Κογκρέσο είναι αργή και αβέβαιη.

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις του στην ανεξαρτησία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας και οι προτροπές του για μαζικές μειώσεις επιτοκίων έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομική σταθερότητα. Όπως σημειώνουν αναλυτές, ο κίνδυνος είναι διπλός: όχι μόνο για ύφεση εντός των ΗΠΑ, αλλά και για παγκόσμια οικονομική αποσταθεροποίηση.

