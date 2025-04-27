CNN: Καταρρέει η δημοτικότητα του Τραμπ στις πρώτες 100 μέρες διακυβέρνησης

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο με τα υψηλότερα ποσοστά αποδοχής της πολιτικής του καριέρας. Ωστόσο, καθώς πλησιάζει το ορόσημο των 100 πρώτων ημερών της προεδρίας του, κερδίζουν έδαφος οι αρνητικές απόψεις, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CNN που διενεργήθηκε από τη SSRS.

Η αποδοχή του Τραμπ ανέρχεται στο 41%, το χαμηλότερο ποσοστό για οποιονδήποτε νεοεκλεγέντα πρόεδρο στις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, από την εποχή του Ντουάιτ Αϊζενχάουερ έως σήμερα ακόμη και σε σύγκριση με την πρώτη προεδρική θητεία του Τραμπ.

Η αποδοχή σχετικά με τον τρόπο που ασκεί τη διακυβέρνησή του έχει μειωθεί κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες από τον Μάρτιο και κατά 7 μονάδες σε σχέση με τα τέλη Φεβρουαρίου. Μόλις το 22% δηλώνει ότι εγκρίνει απόλυτα τον τρόπο που ασκεί τα καθήκοντά του, ποσοστό που αποτελεί νέο χαμηλό, ενώ περίπου διπλάσιοι (45%) δηλώνουν ότι τον αποδοκιμάζουν έντονα.

Από τον Μάρτιο, ο Τραμπ έχει σημειώσει σημαντική πτώση της αποδοχής του μεταξύ των γυναικών και των Ισπανόφωνων Αμερικανών, πτώση 7 μονάδων σε κάθε ομάδα, με την αποδοχή να φτάνει στο 36% για τις γυναίκες και στο 28% για τους Ισπανόφωνους.

Η κομματική αποδοχή παραπέμπει επίσης σε εικόνα πόλωσης με το 86% των Ρεπουμπλικανών να τον εγκρίνει και το 93% των Δημοκρατικών να τον αποδοκιμάζει. Ωστόσο, μεταξύ των πολιτικά ανεξάρτητων, το ποσοστό αποδοχής του προέδρου έχει υποχωρήσει στο 31%, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της πρώτης του θητείας και εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα ποσοστά του Ιανουαρίου 2021.

Η δημοσκόπηση δείχνει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται σε δυσμενή θέση και συνεχίζει να χάνει έδαφος σχεδόν σε όλα τα βασικά ζητήματα που επιχείρησε να αντιμετωπίσει κατά τη διάρκεια της θητείας του, με την εμπιστοσύνη των πολιτών στις ικανότητές του να χειριστεί αυτά τα θέματα να δείχνει πτωτική πορεία.

Οι δείκτες αποδοχής του Τραμπ στα οικονομικά ζητήματα έχουν σημειώσει αισθητή πτώση από τις αρχές Μαρτίου, καθώς η εφαρμογή της δασμολογικής πολιτικής προκάλεσε αστάθεια στις αγορές και ανησυχίες για άνοδο των τιμών. Στο θέμα του πληθωρισμού, η αποδοχή του έχει μειωθεί κατά 9 μονάδες, φτάνοντας το 35%, ενώ στο ζήτημα των ίδιων των δασμών έχει πέσει κατά 4 μονάδες, επίσης στο 35%. Η αξιολόγηση της διαχείρισης της οικονομίας έχει υποχωρήσει κατά 5 μονάδες, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο της πολιτικής του σταδιοδρομίας (39%), επίπεδο που είχε φτάσει ξανά μόνο μία φορά στην πρώτη του θητεία και εκ νέου τον περασμένο Μάρτιο.

Μόλις περίπου οι μισοί Αμερικανοί (52%) εκφράζουν πλέον εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να χειριστεί την οικονομία, σημειώνοντας πτώση 13 μονάδων σε σύγκριση με δημοσκόπηση του CNN τον περασμένο Δεκέμβριο.

Μετά τις εκτεταμένες προσπάθειές του να αναδιαμορφώσει τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ο Τραμπ έχει σημειώσει πτώση στα ποσοστά αποδοχής του στη διαχείριση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης καθώς ενώ το 42% την εγκρίνει σημειώνει μείωση 6 μονάδων από τον Μάρτιο. Παράλληλα, μόνο το 46% εγκρίνει τα πρόσωπα που επέλεξε να ηγηθούν σε δημόσια αξιώματα, σημειώνοντας πτώση 8 μονάδων από τον Δεκέμβριο. Λιγότεροι από τους μισούς, το 43%, θεωρούν ότι οι ενέργειές του είναι αναγκαίες, ενώ η πλειοψηφία, το 57%, εκτιμά ότι η προσέγγισή του θέτει τη χώρα σε περιττό κίνδυνο.

Οι κινήσεις του Τραμπ στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, ειδικά την πιο φιλική στάση προς τη Ρωσία στον πόλεμο με την Ουκρανία και την κατάργηση πολλών προγραμμάτων εξωτερικής βοήθειας, καταγράφουν επίσης αρνητικά ποσοστά, με το 39% να εγκρίνει και το 60% να αποδοκιμάζει. Μόνο οι μισοί δηλώνουν ότι έχουν πολλή ή κάποια εμπιστοσύνη στον χειρισμό του θεμάτων της εξωτερικής πολιτικής, έναντι 55% πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ακόμα και στο ζήτημα της μετανάστευσης, όπου νωρίτερα φέτος είχε σημειώσει αύξηση 7 μονάδων σε σχέση με την πρώτη του θητεία, η δημοσκόπηση δείχνει πτώση. Το 45% εγκρίνει τον χειρισμό του σήμερα (πτώση 6 μονάδων από τον Μάρτιο) και το 53% εκφράζει εμπιστοσύνη στις ενέργειές του (από 60% τον Δεκέμβριο).

Το μόνο ζήτημα στο οποίο ο Τραμπ διατηρεί θετικό πρόσημο είναι η διαχείριση θεμάτων που αφορούν την ταυτότητα φύλου και τα δικαιώματα των τρανς ατόμων: το 51% εγκρίνει τη στάση του σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένου του 90% των Ρεπουμπλικανών, του 48% των ανεξάρτητων και του 16% των Δημοκρατικών.

Αντίθετα, οι προσπάθειες του Τραμπ να παρέμβει στις τέχνες, στον πολιτισμό και στην αμερικανική ιστορία είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλείς: το 64% θεωρεί ακατάλληλες τις κινήσεις όπως η ανάληψη ελέγχου του Kennedy Center for the Performing Arts και οι παρεμβάσεις στις εκθέσεις των μουσείων του Ιδρύματος Σμιθσόνιαν — μια πρωτοβουλία που ανέθεσε εν μέρει στον αντιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς.

Ο Βανς καταγράφει την ίδια χαμηλή αποδοχή με τον Τραμπ (41%), με το 58% να τον αποδοκιμάζει. Ούτε ο Τραμπ ούτε ο Βανς χαίρουν θετικής γνώμης από την πλειοψηφία των Αμερικανών: μόλις το 40% βλέπει θετικά τον πρόεδρο και το 34% τον αντιπρόεδρο.



