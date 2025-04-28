Το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ και οι αντιπολιτευόμενοι Συντηρητικοί υπό τον Πιερ Πουαλιέβρ δίνουν αγώνα στήθος με στήθος καθώς η χώρα προσέρχεται σήμερα στις κάλπες.

Οι πιο πρόσφατες δημοσκοπήσεις δίνουν προβάδισμα στους κεντροαριστερούς Φιλελεύθερους, αλλά οι Συντηρητικοί έχουν μειώσει τη διαφορά.

Περισσότεροι από επτά εκατομμύρια Καναδοί έχουν ήδη ψηφίσει --ιστορικό υψηλό-- σύμφωνα με εκλογικούς αξιωματούχους.

Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται σύντομα μετά το κλείσιμο της κάλπης, απόψε το βράδυ, με περίπου 29 εκατομμύρια ψηφοφόρους να έχουν δικαίωμα εκλογής των 343 μελών της Βουλής των Κοινοτήτων στην Οτάβα.

Εκλογές στη σκιά του Τραμπ και του μακελειού στο Βανκούβερ

Οι σημερινές εκλογές διεξάγονται στον απόηχο του τραγικού περιστατικού στο Βανκούβερ, το Σάββατο, όταν ένας 30χρονος άνδρας έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω σε πλήθος που συμμετείχε σε ετήσιο φεστιβάλ της φιλιππινέζικης κοινότητας σκοτώνοντας 11 ανθρώπους.

Επίσης, οι Καναδοί ψηφίζουν με γνώμονα την στάση της χώρας τους απέναντι στις οικονομικές πολιτικές του Τραμπ και τις βλέψεις του Αμερικανού προέδρου για προσάρτηση του Καναδά.

Έπειτα από σχεδόν μια δεκαετία στην εξουσία, οι Φιλελεύθεροι δείχνουν εξουθενωμένοι και έτσι οι Συντηρητικοί του Πουαλιέβρ εισήλθαν στον αγώνα ως μια ασφαλής επιλογή.

Ομως ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ, ένας πρώην κεντρικός τραπεζίτης, απέκτησε δυναμική τις τελευταίες εβδομάδες, ενισχυμένος και από τις επιθετικές ενέργειες του Αμερικανού προέδρου.

Ο Κάρνεϊ αυτοπροσδιορίζεται ως μια σταθεροποιητική προσωπικοτήτα και υπέρμαχος της ενίσχυσης των εμπορικών δεσμών με την Ευρώπη και την Ασία για τη μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ.

Από την άλλη, ο Πουαλιέβρ έχει κάνει εκστρατεία με επίκεντρο τη μείωση των φόρων και των δημοσίων δαπανών. Ωστόσο, η λαϊκιστική προσέγγισή του και η ρητορική του που θυμίζει Τραμπ φαίνεται ότι έχουν κλονίσει ορισμένους ψηφοφόρους εν μέσω των αυξημένων εντάσεων με την Ουάσινγκτον.

Το εκλογικό σύστημα στον Καναδά

Και τα δύο κόμματα διεκδικούν τουλάχιστον 172 έδρες --το όριο για την απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Καναδάς έχει 343 ομοσπονδιακές εκλογικές περιφέρειες, οι οποίες είναι γνωστές ως ridings. Οι εκλογείς με δικαίωμα ψήφου μπορούν να ψηφίσουν τον υποψήφιο της προτίμησής τους στην περιφέρεια στην οποία κατοικούν.

Η χώρα έχει εκλογικό σύστημα first-past-the-post, το οποίο σημαίνει ότι ο υποψήφιος που εξασφαλίζει τις περισσότερες ψήφους στην περιφέρεια κερδίζει – ακόμη και αν δεν κερδίσει την απόλυτη πλειοψηφία.

Στη συνέχεια θα καταλάβουν τις αντίστοιχες θέσεις τους στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου του Καναδά, τη Βουλή των Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με το κοινοβουλευτικό σύστημα του Καναδά, το κόμμα που κερδίζει τις περισσότερες έδρες στη Βουλή των Κοινοτήτων καλείται συνήθως να σχηματίσει κυβέρνηση. Εάν ένα κόμμα λάβει τις περισσότερες έδρες, αλλά όχι αρκετές για την απόλυτη πλειοψηφία, επιδιώκει να συνάψει συμφωνία με ένα άλλο κόμμα – ή κόμματα – για να μπορέσει να περάσει νομοθεσία.

Ο ηγέτης του μοναδικού μεγαλύτερου κόμματος γίνεται επίσης πρωθυπουργός.

Επομένως, στην περίπτωση αυτή, τότε ο Κάρνεϊ ή ο Πουαλιέβρ θα χρειαστούν τη στήριξη από μικρότερους πολιτικούς σχηματισμούς όπως οι Νέοι Δημοκράτες, οι Πράσινοι ή το Μπλοκ του Κεμπέκ.

Οι Φιλελεύθεροι κυβερνούν τον Καναδά, μια χώρα περίπου 40 εκατομμυρίων κατοίκων, από το 2016.

Αρχικά εκλεγμένοι με πλειοψηφία, ηγήθηκαν μια κυβέρνησης μειοψηφίας τα τελευταία χρόνια με πρωθυπουργό τον Τζάστιν Τριντό.

Επικαλούμενος τη μείωση της λαϊκής στήριξης κυρίως εξαιτίας του αυξημένου κόστους διαβίωσης, ο Τριντό παραιτήθηκε τον Μάρτιο ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την εκλογή του Κάρνεϊ ως ηγέτη του κόμματος και επόμενου πρωθυπουργού.

Στη συνέχεια ο Κάρνεϊ προκήρυξε πρόωρες εκλογές προλαμβάνοντας επαπειλούμενη πρόταση μομφής.

Με βάση τη νομοθεσία του Καναδά, οι επόμενες εκλογές έπρεπε να πραγματοποιηθούν μέχρι το φθινόπωρο --τέσσερα χρόνια μετά τις προηγούμενες εκλογές τον Οτώβριο του 2021.

