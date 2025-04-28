Μερτς: Ανακοίνωσε τις πρώτες επιλογές για το γερμανικό υπουργικό συμβούλιο

Ο επερχόμενος καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δημοσίευσε τη Δευτέρα τις πρώτες του επιλογές για το υπουργικό συμβούλιο, δείχνοντας τι επιδιώκει: εμπειρία, κομματική αφοσίωση και ηγεσία με επιχειρηματικό πνεύμα.

Στο Υπουργείο Εξωτερικών, ο Γιόχαν Βάντεφουλ, έμπειρος στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική, πρόκειται να ηγηθεί των διπλωματικών προσπαθειών της Γερμανίας σε μια περίοδο αυξανόμενων παγκόσμιων εντάσεων. Σε μια ακόμα σημαντική κίνηση, η Κατερίνα Ράιχε - πρώην στέλεχος στον ενεργειακό κλάδο και πρώην βουλευτής - θα ηγηθεί του Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας, επιβλέποντας τα σχέδια επαναβιομηχάνισης της Γερμανίας.

Ο Πάτρικ Σνίντερ, ένας βετεράνος υπεύθυνος χάραξης πολιτικής για τις μεταφορές, αναλαμβάνει το Υπουργείο Μεταφορών, ενώ η Καρίν Πρίεν, η οποία προηγουμένως ηγούνταν της εκπαιδευτικής πολιτικής στο βόρειο κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν, θα διευθύνει το Υπουργείο Παιδείας. Η Νίνα Βάρκεν, νομικός στη γερμανική βουλή θα ηγηθεί του Υπουργείου Υγείας.

Ο Μερτς δημιούργησε επίσης ένα νέο Υπουργείο Ψηφιοποίησης, επιλέγοντας τον φυσικό και στέλεχος τεχνολογίας Κάρστεν Γουίλντμπεργκερ για να προωθήσει τις χρονίζουσες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις στην κυβέρνηση.

Τα πολιτιστικά και τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν επικεφαλής τον Βόλφραμ Βάιμερ, έναν γνωστό δημοσιογράφο και εκδότη αναφέρει το Politico. Η Κριστιάνε Σεντερλάιν, μέλος της βουλής με εμπειρία στην πολιτιστική πολιτική, γίνεται υπουργός Αθλητισμού και Εθελοντικής Δράσης.

Σε ευρωπαϊκά θέματα, ο Μερτς διόρισε ισχυρές φωνές από τη συντηρητική Χριστιανοδημοκρατική Ένωση: η Σεράπ Γκιουλέρ εντάσσεται στο ΥΠΕΞ ως υφυπουργός διεθνούς συνεργασίας, ενώ ο Γκάντερ Κρίχμπαουμ, βετεράνος στην πολιτική της ΕΕ, αναλαμβάνει τον ρόλο του υφυπουργού ευρωπαϊκών υποθέσεων.

Τέλος, ο Τόρστεν Φράι - ένας σημαντικός σύμμαχος του Μερτς και πρώην κοινοβουλευτικός διευθυντής των CDU/CSU - θα γίνει επικεφαλής της Καγκελαρίας, ένας ισχυρός ρόλος παρόμοιος με αυτόν του επιτελάρχη του Λευκού Οίκου.

Ο Φράι θα είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των κυβερνητικών λειτουργιών και τη διασφάλιση της πειθαρχίας του Υπουργικού Συμβουλίου, μια κρίσιμη θέση, καθώς ο Μερτς επιδιώκει να προωθήσει την φιλόδοξη ατζέντα του για την εσωτερική και την ασφάλεια.

Πηγή: skai.gr

