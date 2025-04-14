«Ο πρόεδρος Ζελένσκι και ο απατεώνας Μπάιντεν επέτρεψαν να ξεκινήσει αυτή η παρωδία», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας για τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε ανάρτησή του στα Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τόνισε ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θα είχε αποφευχθεί αν οι προεδρικές εκλογές του 2020 δεν ήταν στημένες και είχε εκλεγεί εκείνος στη θέση του Τζο Μπάιντεν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου:

«Ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι ο πόλεμος του Μπάιντεν, όχι ο δικός μου. Μόλις ανέλαβα την εξουσία εδώ και για τέσσερα χρόνια κατά τη διάρκεια της θητείας μου, δεν είχα κανένα πρόβλημα να το αποτρέψω από το να συμβεί. Ο Πρόεδρος Πούτιν και όλοι οι άλλοι σεβάστηκαν τον Πρόεδρό σας! ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΑΛΛΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Αν οι Προεδρικές Εκλογές του 2020 δεν ήταν ΣΤΗΜΕΝΕΣ και ήταν, από πολλές απόψεις, αυτός ο φρικτός πόλεμος δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Ο Πρόεδρος Zelenskyy και ο απατεώνας Joe Biden έκαναν μια απολύτως φρικτή δουλειά επιτρέποντας να ξεκινήσει αυτή η παρωδία. Υπήρχαν τόσοι πολλοί τρόποι να το αποτρέψεις από το να μην ξεκινήσει ποτέ. Αλλά αυτό είναι παρελθόν. Τώρα πρέπει να το κάνουμε να ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ. ΤΟΣΟ ΛΥΠΗΡΟ!»

