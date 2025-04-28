Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί πως ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι διατεθειμένος να παραχωρήσει την Κριμαία στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, παρά τις επανειλημμένες αρνήσεις του Κιέβου σε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση.

Όπως αναφέρει το BBC, σε ερώτηση αν πιστεύει ότι ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να παραδώσει την Κριμαία, που προσαρτήθηκε παράνομα από τη Ρωσία το 2014, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως ναι».

Ο Τραμπ κάλεσε επίσης τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να «σταματήσει τους πυροβολισμούς, να καθίσει και να υπογράψει μια συμφωνία», προτείνοντας ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα σε δύο εβδομάδες.

Οι δηλώσεις του έγιναν σε δημοσιογράφους μετά την επιστροφή του από το Βατικανό, όπου είχε σύντομη συνάντηση με τον Ζελένσκι, πριν από την κηδεία του Πάπα Φραγκίσκου.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι η συνάντηση «πήγε καλά» και ότι η Κριμαία συζητήθηκε «πολύ σύντομα». Επίσης, είπε ότι ο Ζελένσκι φαινόταν «πιο ήρεμος» — πιθανή αναφορά στη δημόσια αντιπαράθεσή τους στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Το Κίεβο έχει επανειλημμένα απορρίψει την ιδέα οποιασδήποτε εδαφικής παραχώρησης, υπογραμμίζοντας ότι τέτοια ζητήματα μπορούν να τεθούν μόνο μετά από συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Ούτε ο Ζελένσκι ούτε ο Πούτιν έχουν σχολιάσει δημοσίως τις τελευταίες δηλώσεις Τραμπ.

«Η Ουκρανία δεν πρέπει να εκχωρήσει όλα τα εδάφη υπό κατοχή της Ρωσίας», λέει το Βερολίνο

Νωρίτερα την Κυριακή, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους προειδοποίησε την Ουκρανία να μη δεχθεί συμφωνία που θα περιλαμβάνει εκτεταμένες εδαφικές παραχωρήσεις έναντι μιας κατάπαυσης του πυρός. Όπως δήλωσε στο ARD, μια τέτοια πρόταση «θα ισοδυναμούσε με παράδοση».

«Η Ουκρανία ίσως χρειαστεί να αποδεχθεί απώλειες εδαφών, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φτάσει στο σημείο της πρότασης του Αμερικανού προέδρου», τόνισε.

Ο Τραμπ ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι «τα περισσότερα βασικά σημεία [της συμφωνίας] έχουν ήδη συμφωνηθεί». Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρόταση περιλαμβάνει την αναγνώριση της ρωσικής κατοχής μεγάλων περιοχών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας.

Το BBC δεν έχει δει τα ακριβή έγγραφα της νέας πρότασης των ΗΠΑ. Ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι περιλαμβάνουν την αποδοχή της ρωσικής προσάρτησης της Κριμαίας, την αναγνώριση του ελέγχου σε κατεχόμενες περιοχές όπως το Λουχάνσκ και την αποτροπή της Ουκρανίας από την ένταξή της στο ΝΑΤΟ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το σχέδιο των ΗΠΑ, μια «συμμαχία προθύμων» υπό τη Βρετανία και τη Γαλλία θα προσέφερε εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ.

Στον αντίποδα, η ευρωπαϊκή πρόταση ζητά ισχυρές εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον, αντίστοιχες με αυτές του ΝΑΤΟ.

Άλλο σημείο της αμερικανικής πρότασης αφορά τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό ρωσική κατοχή, με στόχο να παρέχει ενέργεια τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία.

Σημειώνεται ότι ο Τραμπ, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Time, κατηγόρησε για άλλη μια φορά την Ουκρανία για την έναρξη του πολέμου, λόγω των φιλοδοξιών της για ένταξη στο ΝΑΤΟ, και υποστήριξε ότι «η Κριμαία θα μείνει στη Ρωσία».

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις, προειδοποιώντας ότι η Ουάσιγκτον θα αποχωρήσει αν δεν υπάρξει πρόοδος.

Υπενθυμίζεται ότι η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και σήμερα ελέγχει περίπου το 20% των ουκρανικών εδαφών.

