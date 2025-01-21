Πλήθος celebrities έδωσαν το «παρών» στην ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ ως νέου προέδρου των ΗΠΑ. Ανάμεσά τους και οι Τζέικ Πολ και Μάικ Τάισον, που λίγους μήνες μετά τη μάχη τους στο ρινγκ, ξεφάντωσαν στο πάρτι που ακολούθησε την τελετή.

Μάλιστα, κάποια στιγμή ο 27χρονος YouTuber/πυγμάχος σήκωσε στους ώμους του τον 58χρονο θρύλο του μποξ, με αμφότερους να το διασκεδάζουν φορώντας σμόκιν.

Ο Τζέικ Πολ είχε υποστηρίξει ανοιχτά την υποψηφιότητα του Τραμπ πριν τις εκλογές, ενώ και ο Μάικ Τάισον είναι υπέρ του νέου προέδρου των ΗΠΑ, από τα 1980's, όταν ο Τραμπ είχε φιλοξενήσει κάποιους αγώνες του στο Νιου Τζέρσεϊ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.