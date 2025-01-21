Κατολίσθηση που σημειώθηκε στην πόλη Πεκαλόνγκαν της Κεντρικής Ιάβας στην Ινδονησία στοίχισε τη ζωή σε 16 ανθρώπους και προκάλεσε τον τραυματισμό άλλων 10, ανακοίνωσε σήμερα ένας αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών και η αστυνομία.

Η κατολίσθηση προκλήθηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις στην περιοχή, όπως δήλωσε στο ειδησεογραφικό δίκτυο Kompas TV ο Μπέργκας Κατουράσι.

Η έρευνα για τους αγνοούμενους εμποδίζεται από τη βροχή.

"Η έρευνα συνεχίζεται γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Βρισκόμαστε σε αγώνα δρόμου με τον καιρό", πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

