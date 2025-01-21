Ένας Αφγανός κρατούμενος στις ΗΠΑ απελευθερώθηκε με αντάλλαγμα την απελευθέρωση δύο Αμερικανών πολιτών, ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές στο Αφγανιστάν.

Ο Αφγανός πολίτης Χαν Μοχάμεντ είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη από αμερικανικά δικαστήρια και εξέτιε την ποινή του στην πολιτεία της Καλιφόρνια, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του και πρόσθεσε ότι ο άνδρας αυτός είχε συλληφθεί πριν από περίπου δύο δεκαετίες στην ανατολική επαρχία του Αφγανιστάν, το Νανγκαρχάρ, και είχε εκδοθεί στις ΗΠΑ.

Η ανακοίνωση δεν κατονομάζει τους Αμερικανούς πολίτες ούτε διευκρινίζει πόσοι απελευθερώθηκαν.

Ο Ζαμπιουλάχ Μουτζάχιντ, ένας εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, επιβεβαίωσε ότι απελευθερώθηκαν δύο Αμερικανοί, αλλά αρνήθηκε να τους κατονομάσει.

Την Κυριακή, το CNN και η New York Times γνωστοποίησαν ότι οι Αμερικανοί Ράιαν Κόρμπετ και Ουίλιαμ Μακέντι παραδόθηκαν στις αμερικανικές αρχές και βρίσκονταν καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ νωρίς σήμερα το πρωί και ότι ανταλλάχθηκαν με τον Αφγανό, μέλος των Ταλιμπάν Χαν Μοχάμεντ, ο οποίος καταδικάστηκε το 2008 για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και τρομοκρατία.

Δύο άλλοι Αμερικανοί κρατούμενοι παραμένουν στο Αφγανιστάν: ο Τζορτζ Γκλέζμαν, πρώην μηχανικός αεροσκαφών, και ο Μαχμούντ Χαμπίμπι, πολιτογραφημένος Αμερικανός, ο οποίος είχε συλληφθεί λίγο μετά τον θάνατο του Αϊμάν αλ Ζαουάχρι, του αρχηγού της αλ Κάιντα, από αμερικανικό βομβαρδισμό στο Αφγανιστάν, έγραψε η New York Times.

Η ανταλλαγή κρατουμένων προετοιμαζόταν επί σειράν ετών και τελικά συμφωνήθηκε κατά τις τελευταίες ώρες της προεδρίας του Τζο Μπάιντεν και πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του ρεπουμπλικανού Ντόναλντ Τραμπ χθες Δευτέρα, μετέδωσε το CNN.

Σύμφωνα με την The New York Times, το Κατάρ βοήθησε στην οριστικοποίηση της τελικής συμφωνίας και παρείχε επιμελητειακή υποστήριξη για την ανταλλαγή.

Η οικογένεια του Κόρμπετ εξήρε τόσο την κυβέρνηση Μπάιντεν όσο και την κυβέρνηση Τραμπ για την ανταλλαγή, αλλά εξέφρασε απογοήτευση που δεν απελευθερώθηκαν και οι Γκλέζμαν και Χαμπίμπι, σύμφωνα με ανακοίνωση την οποία επικαλείται η New York Times.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

