Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως η ομάδα του βρίσκεται στη διαδικασία για να απολύσει περισσότερα από 1.000 πρόσωπα τα οποία είχαν διοριστεί από την κυβέρνηση του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, ενώ ανακοίνωσε τέσσερις απολύσεις στο πρώτο μετά την ορκωμοσία μήνυμά του που ανήρτησε στο δικό του μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το Truth Social, μεταξύ των οποίων αυτές του διάσημου σεφ Χοσέ Αντρές και του απόστρατου στρατηγού Μαρκ Μίλεϊ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως απολύει τον Μίλεϊ, στον οποίο ο Μπάιντεν έδωσε χθες, Δευτέρα, προληπτικά χάρη, από το Συμβουλευτικό Συμβούλιο Εθνικών Υποδομών. Ο Αντρές παύθηκε από το Προεδρικό Συμβούλιο για τα Σπορ, τη Φυσική Κατάσταση και τη Διατροφή, ανέφερε ο Τραμπ στην καταχώρισή του στο Truth Social.

«Το γραφείο του προεδρικού προσωπικού μου δραστηριοποιείται για να εντοπίσει και να απολύσει περισσότερα από χίλια πρόσωπα που είχαν διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, τα οποία δεν ευθυγραμμίζονται με το όραμά μας να κάνουμε πάλι σπουδαία την Αμερική», υποστήριξε ο Τραμπ στην πλατφόρμα του.

Εκτός από τον Χοσέ Αντρές και τον Μαρκ Μίλεϊ, παύονται επίσης ο Μπράιαν Χουκ από το Κέντρο Ουίλσον για τους Διεθνείς Μελετητές και η Κέισα Λανς Μπότομς από το Προεδρικό Συμβούλιο για τις Εξαγωγές.

«Θεωρήστε το παρόν ως επίσημη ανακοίνωση καθαίρεσης των τεσσάρων αυτών προσώπων και πολλές άλλες θα έρθουν σύντομα», αναφέρει στο μήνυμά του.

Το κείμενο τελειώνει με τη λέξη «Απολύεστε!», την εμβληματική έκφραση του Ντόναλντ Τραμπ όταν παρουσίαζε την επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή ριάλιτι The Apprentice.

Πολλοί αμερικανικοί κυβερνητικοί θεσμοί ετοιμάζονται για μεγάλες ανακατατάξεις μέσα στις επόμενες ημέρες και εβδομάδες, έπειτα από τις προεκλογικές υποσχέσεις του Τραμπ περί δραστικής μείωσης του προσωπικού του δημόσιου τομέα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.