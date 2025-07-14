Ιταλός ΥΠΕΞ: Η ΕΕ έχει έτοιμο κατάλογο δασμών ύψους 21 δισ. ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ετοιμάσει έναν κατάλογο δασμών ύψους 21 δισεκατομμυρίων ευρώ σε αμερικανικά προϊόντα, αν οι δύο πλευρές δεν καταλήξουν σε εμπορική συμφωνία, δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του σε εφημερίδα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε το Σάββατο να επιβάλει από την 1η Αυγούστου δασμούς 30% στις εισαγωγές από το Μεξικό και την ΕΕ, αφού εβδομάδες διαπραγματεύσεων με μείζονες εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ δεν κατέληξαν σε μια συνολική συμφωνία.

Άμεση ήταν η αντίδραση των Ευρωπαίων, οι οποίοι δεν έκρυψαν ούτε τον αιφνιδιασμό τους αλλά και ούτε την ενόχλησή τους, καθώς είχαν μείνει και με την εντύπωση πως διαπραγματεύονταν για ένα ποσοστό της τάξης του 10%.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοίνωσε σε ήπιους τόνους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά -εάν χρειαστεί- θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων της, συμπεριλαμβανομένης και της υιοθέτησης επιπρόσθετων μέτρων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη για εμπορικό πόλεμο καλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την προετοιμασία αξιόπιστων αντίμετρων, εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία μέχρι την πρώτη ημέρα του Αυγούστου.

Ο Ταγιάνι δήλωσε επίσης στην Il Messaggero ότι, για να βοηθήσει την οικονομία της ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να εξετάσει ένα νέο πρόγραμμα «ποσοτικής χαλάρωσης» με αγορά ομολόγων και περισσότερες μειώσεις επιτοκίων.

