Σε διαθεσιμότητα έξι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ για την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ

Έξι πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας που βρίσκονταν στην προεκλογική συγκέντρωση της 13ης Ιουλίου 2024 στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, όταν ένοπλος αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ, τέθηκαν σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών, όπως ανακοίνωσε χθες Πέμπτη η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ. Οι διοικητικές κυρώσεις αφορούν αναστολή άσκησης καθηκόντων από 10 μέχρι 42 ημέρες.

Η Μυστική Υπηρεσία δεν δημοσιοποίησε τα στοιχείων των έξι πρακτόρων της.

Ο ένοπλος πυροβόλησε τον Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που εκφωνούσε ομιλία σε προεκλογική συγκέντρωση στην πόλη Μπάτλερ της Πενσιλβάνιας, τραυματίζοντάς τον στο δεξί αυτί. Είχε αποκτήσει πρόσβαση σε ταράτσα γειτονικού κτιρίου με ορατότητα στον χώρο της ομιλίας του Τραμπ.

Ένας παρευρισκόμενος στη συγκέντρωση βρήκε τον θάνατο και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από τα πυρά του ενόπλου, ο οποίος σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή.

Η Μυστική Υπηρεσία βρέθηκε στο στόχαστρο ερευνών και η επικεφαλής της παραιτήθηκε.

Σε συνέντευξη που θα μεταδοθεί το Σάββατο, ο Τραμπ είπε πως η Μυστική Υπηρεσία έσφαλε που δεν τοποθέτησε πράκτορα στην ταράτσα του συγκεκριμένου κτιρίου και δεν συμπεριέλαβε την τοπική αστυνομία στο δίκτυο επικοινωνιών. «Έγιναν λοιπόν λάθη. Και αυτό δεν έπρεπε να είχε συμβεί», ανέφερε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη νύφη του, Λάρα Τραμπ, στο Fox News.

Ο σημερινός διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, ο Σον Κούραν, ήταν ένας από τους πράκτορες που σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα γύρω από τον Ντόναλντ Τραμπ μόλις ακούστηκαν οι πυροβολισμοί. «Η υπηρεσία έχει λάβει πολλά μέτρα για να διασφαλίσει πως κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί ποτέ στο μέλλον», σχολίασε.

Δύο μήνες μετά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ στην Πενσιλβάνια, ένοπλος εντοπίστηκε κρυμμένος κοντά σε γήπεδο γκολφ του Τραμπ στη Φλόριντα και συνελήφθη κατηγορούμενος πως σχεδίαζε να δολοφονήσει τον τότε υποψήφιο των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές.

