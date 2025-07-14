Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στα νησιά Τανιμπάρ στην Ινδονησία. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το German Research Centre for Geosciences (GFZ). Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή προειδοποίηση για τσουνάμι.

Τα νησιά Τανιμπάρ (Kepulauan Tanimbar) είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στην Ινδονησία, που ανήκουν στην επαρχία των Νήσων Μαλούκου . Βρίσκονται στην ανατολική Ινδονησία, ανάμεσα στις Θάλασσες Μπάντα και Αραφούρα.

#Earthquake (#gempa) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.0 || 183 km SW of #Tual (#Indonesia) || 7 min ago (local time 14:49:55). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/k4UkOQNFim — EMSC (@LastQuake) July 14, 2025

Πηγή: skai.gr

