Σεισμός 6,8 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Τα νησιά Τανιμπάρ είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στην Ινδονησία, που ανήκουν στην επαρχία των Νήσων Μαλούκου. Βρίσκονται στην ανατολική Ινδονησία

Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στα νησιά Τανιμπάρ στην Ινδονησία. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το German Research Centre for Geosciences (GFZ). Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή προειδοποίηση για τσουνάμι. 

Τα νησιά Τανιμπάρ (Kepulauan Tanimbar) είναι ένα σύμπλεγμα νησιών στην Ινδονησία, που ανήκουν στην επαρχία των Νήσων Μαλούκου. Βρίσκονται στην ανατολική Ινδονησία, ανάμεσα στις Θάλασσες Μπάντα και Αραφούρα. 

