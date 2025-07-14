Ο πετρελαιαγωγός Caño Limón-Coveñas, στη βορειοανατολική Κολομβία, έγινε στόχος βομβιστικής επίθεσης αγνώστων, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία cenit, θυγατρική της κρατικής εταιρείας πετρελαίου Ecopetrol.

Η επίθεση στον αγωγό μήκους 780 χιλιομέτρων έγινε χθες Κυριακή, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η μεταφορά από κοιτάσματα στις ακτές της χώρας, στην Καραϊβική, όπου εξάγεται πετρέλαιο.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Η βομβιστική ενέργεια οδήγησε στην ενεργοποίηση έκτακτου σχεδίου για την αντιμετώπιση διαρροών και περιβαλλοντικής ρύπανσης, ανέφερε η διαχειρίστρια cenit, η οποία ωστόσο δεν απέδωσε την ευθύνη σε κάποια οργάνωση.

Η επίθεση διαπράχθηκε σε κυρίως αγροτική περιοχή στη Σαραβένα, στον νομό Αράουκα, σύμφωνα με τη cenit,

Σύμφωνα με τον στρατό, στην περιοχή δρουν τόσο ο Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN) όσο και διαφωνούντες της πρώην οργάνωσης ανταρτών Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC), που απορρίπτουν την ειρηνευτική συμφωνία του 2016.

Ο αγωγός, δυναμικότητας 210.000 βαρελιών την ημέρα, είναι εγκατεστημένος κατά μήκος των συνόρων με τη Βενεζουέλα και γίνεται συχνά στόχος επιθέσεων, κάποιες από τις οποίες έχουν προκαλέσει πυρκαγιές και μόλυνση ποταμών και ρευμάτων, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

