Τις μαζικές επιθέσεις του Βλαντίμιρ Πούτιν στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο. Ο Αμερικανός πρόεδρος ισχυρίστηκε το βράδυ της Τρίτης ότι ο Ρώσος πρόεδρος… τήρησε τον λόγο του για κατάπαυση του πυρός επί μια βδομάδα.

‼️Trump commented on Putin’s attacks on Ukraine’s energy infrastructure: "It was from Sunday to Sunday. He kept his word on that. One week, but we'll take anything, because it's really cold over there. I spoke to him. I want him to end the war." https://t.co/SEQhsfXDba pic.twitter.com/XNvlmotBSy February 4, 2026

«Ήταν από Κυριακή σε Κυριακή. Κράτησε τον λόγο του. Μία εβδομάδα, αλλά θα δεχθούμε τα πάντα, γιατί κάνει πολύ κρύο εκεί πέρα (σ.σ Ουκρανία). Μίλησα μαζί του. Θέλω να τερματίσει τον πόλεμο» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι η Ουκρανία αναμένει την αντίδραση των ΗΠΑ μετά τη νυχτερινή ρωσική επίθεση σε ουκρανικές πόλεις, η οποία προκάλεσε νέες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της χώρας.

«Αναμένουμε μία αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα ρωσικά πλήγματα. Ήταν αμερικανική πρόταση να σταματήσουν οι επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών και κατά τη διάρκεια της ψυχρής χειμερινής περιόδου», ανέφερε ο Ζελένσκι στο νυχτερινό του βιντεοσκοπημένο μήνυμα.

«Αν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη δεν μπορούν να σταματήσουν τα ρωσικά πλήγματα, ποιος θα πιστέψει ότι μπορούν να εγγυηθούν πως δεν θα ξεσπάσει νέος πόλεμος;» διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι από την Ουκρανία αναμενόταν να κάνει παραχωρήσεις, όμως παραχωρήσεις οφείλει να κάνει και η Ρωσία, κυρίως «να σταματήσει την επιθετικότητα».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν εξεπλάγη από την τελευταία ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.