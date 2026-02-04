Περίπου 1.000 σπίτια καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε κατοικημένη περιοχή στο Μπονγκάο των Φιλιππίνων, αργά το βράδυ της Τρίτης, 3 Φεβρουαρίου 2026.

Σύμφωνα με το Δημοτικό Γραφείο Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (MDRRMO), η πυρκαγιά ξέσπασε μετά τις 10 μ.μ. και τέθηκε υπό έλεγχο τα ξημερώματα της Τετάρτης, 4 Φεβρουαρίου 2026.

A massive fire engulfed a residential area in Barangay Lamion, Bongao, Tawi-Tawi, Philippines 🇵🇭 (03.02.2026)



According to the MDRRMO Bongao, an estimated 1,000 houses were destroyed.



Video: S/B F&M SeaJet pic.twitter.com/hq7E0Liw62 — Disaster News (@Top_Disaster) February 4, 2026

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί νεκροί ή τραυματίες.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Καταστράφηκαν επίσης αρκετές πεζογέφυρες, γεγονός που δυσχέρανε τις επιχειρήσεις διάσωσης και κατάσβεσης της πυρκαγιάς, σύμφωνα με το gmanetwork.com.

Οι πληγείσες οικογένειες έχουν βρει προσωρινό καταφύγιο σε ένα κοντινό γυμναστήριο.

Οι αρχές εξακολουθούν να ερευνούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.