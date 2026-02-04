Η Ισπανία πρότεινε την απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από εφήβους, καθώς η στάση της Ευρώπης απέναντι στα social media σκληραίνει, προκαλώντας προσωπικές προσβολές από τον Ίλον Μασκ κατά του Ισπανού πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η κυβέρνηση προετοιμάζει μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών, δήλωσε ο Σάντσεθ, υποσχόμενος να προστατεύσει τα παιδιά από την «ψηφιακή άγρια δύση» και να καταστήσει τις τεχνολογικές εταιρείες υπεύθυνες για το μισαλλόδοξο και επιβλαβές περιεχόμενο.

Ο Σάντσεθ δήλωσε την Τρίτη ότι απαιτείται επείγουσα δράση επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα «αποτυχημένο κράτος όπου οι νόμοι αγνοούνται και τα εγκλήματα γίνονται ανεκτά».

Επέκρινε επίσης τον Μασκ για τη χρήση του X με σκοπό την «ενίσχυση της παραπληροφόρησης», σχετικά με την απόφασή του την περασμένη εβδομάδα να νομιμοποιήσει 500.000 εργαζόμενους χωρίς έγγραφα και αιτούντες άσυλο, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Μασκ είναι μετανάστης.

Ο Μασκ απάντησε μέσω του X: «Ο βρώμικος Σάντσεθ είναι ένας τύραννος και προδότης του ισπανικού λαού». Περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, κλιμάκωσε την κριτική του, αναρτώντας: «Ο Σάντσεθ είναι ο πραγματικός φασίστας ολοκληρωτιστής».

Dirty Sánchez is a tyrant and traitor to the people of Spain 💩 https://t.co/B3oyHrBYpR — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Sánchez is the true fascist totalitarian https://t.co/b2U17fEwa7 — Elon Musk (@elonmusk) February 3, 2026

Εκπρόσωποι της Google (Alphabet), του TikTok, του Snapchat και της Meta δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό των προτεινόμενων μέτρων.

Η στάση της Ελλάδας και της υπόλοιπης Ευρώπης

Η Ελλάδα βρίσκεται επίσης κοντά στην ανακοίνωση παρόμοιας απαγόρευσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, όπως δήλωσε ανώτερη κυβερνητική πηγή.

Η Ισπανία και η Ελλάδα φαίνεται να ακολουθούν χώρες όπως η Βρετανία και η Γαλλία στην εξέταση αυστηρότερης στάσης, μετά την Αυστραλία, η οποία τον Δεκέμβριο έγινε η πρώτη χώρα που απαγόρευσε την πρόσβαση σε τέτοιες πλατφόρμες για παιδιά κάτω των 16 ετών.

Οι κυβερνήσεις και οι ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως εξετάζουν τον αντίκτυπο του χρόνου οθόνης των παιδιών στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία. «Τα παιδιά μας εκτίθενται σε έναν χώρο στον οποίο δεν προορίζονταν ποτέ να περιηγηθούν μόνα τους... Δεν θα το δεχτούμε πλέον αυτό», δήλωσε ο Σάντσεθ στη Σύνοδο Κορυφής των Παγκόσμιων Κυβερνήσεων στο Ντουμπάι.

Συντονισμένη δράση

Η Ισπανία εντάσσεται σε μια ομάδα πέντε άλλων ευρωπαϊκών χωρών, τις οποίες ο Σάντσεθ αποκάλεσε «συμμαχία των ψηφιακά πρόθυμων», προκειμένου να συντονίσουν και να επιβάλουν διασυνοριακούς κανονισμούς. Η πρώτη τους συνάντηση αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

Στη Γαλλία, νομοθεσία που απαγορεύει τα social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών βρίσκεται ήδη προς ψήφιση στο κοινοβούλιο, ενώ και η Βρετανία εξετάζει παρόμοια μέτρα.

Η Ντιάνα Ντίαζ, διευθύντρια του Ιδρύματος ANAR για παιδιά σε κίνδυνο, ανέφερε ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα προσφέρει στους γονείς σαφή στήριξη για να θέτουν όρια και θα μειώσει την κοινωνική πίεση στα παιδιά που φοβούνται τον αποκλεισμό (FOMO).

Ηθικοί κίνδυνοι και AI

Η πρόσφατη έκρηξη του περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη (AI) και η κατακραυγή για το chatbot Grok του Μασκ —το οποίο φέρεται να παρήγαγε σεξουαλικές εικόνες χωρίς συναίνεση, συμπεριλαμβανομένων ανηλίκων— έχουν τροφοδοτήσει τη συζήτηση για τους κινδύνους του διαδικτυακού περιεχομένου.

Ωστόσο, δεν υπάρχει ομόφωνη συμφωνία ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν τους εφήβους, σύμφωνα με τον Jose Cesar Perales, καθηγητή πειραματικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδας.

Η προτεινόμενη απαγόρευση στην Ισπανία θα εφαρμοστεί ως μέρος μιας τροποποίησης σε υφιστάμενο νομοσχέδιο για την ψηφιακή προστασία των ανηλίκων. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ipsos τον περασμένο Αύγουστο, το 82% των Ισπανών πιστεύει ότι τα παιδιά κάτω των 14 ετών πρέπει να αποκλειστούν από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

