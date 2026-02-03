Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ συνομίλησε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη και συζήτησαν την κατάσταση στην Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των ρωσικών επιθέσεων στη χώρα κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η βρετανική κυβέρνηση.

Όπως σημειώνει το Reuters, η ρωσική επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας προκάλεσε προβλήματα στη θέρμανση πολλών πόλεων, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβου, εν μέσω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών, καθώς οι Ουκρανοί διαπραγματευτές κατευθύνονταν στο Άμπου Ντάμπι για έναν δεύτερο γύρο τριμερών συνομιλιών υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι το έργο της διαπραγματευτικής ομάδας της Ουκρανίας θα αναπροσαρμοσθεί μετά τη μαζική επίθεση της Ρωσίας κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών

«Ηταν μία σκόπιμη επίθεση κατά της ενεργειακής υποδομής με τη χρήση αριθμού ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων», δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι.

«Ο ρωσικός στρατός εκμεταλλεύθηκε την πρόταση των ΗΠΑ για τη βραχεία διακοπή των επιθέσεων όχι για να ενισχυθεί η διπλωματία, αλλά για να συγκεντρώσει πυραύλους και να περιμένει μέχρι την ψυχρότερη ημέρα του έτους, όταν οι θερμοκρασίες σε μεγάλες περιοχές της Ουκρανίας βρίσκονται κάτω από τους -20°C».

Πηγή: skai.gr

