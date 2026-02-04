Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πλήγμα ρωσικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ουκρανική περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ αναμένεται να αρχίσουν μέσα στην ημέρα τριμερείς διαπραγματεύσεις στο Αμπού Ντάμπι.

«Μια γυναίκα 68 ετών και ένας άνδρας 38 ετών σκοτώθηκαν», ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο επικεφαλής της περιφερειακής διοικησης Μίκολα Λουκασούκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

