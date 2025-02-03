Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι ο Ίλον Μασκ έχει πρόσβαση στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών που του επιτρέπουν να παρακολουθεί τις ομοσπονδιακές δαπάνες προτού γίνουν οι πληρωμές, αλλά δεν έχει, όμως, τη δύναμη να σταματήσει τις πληρωμές μόνος του χωρίς έγκριση.

Σύμφωνα με το Bloomberg, o Τραμπ είπε τη Δευτέρα ότι ο Μασκ μπορεί να επισημάνει πιθανά προβλήματα με τις ομοσπονδιακές δαπάνες και ότι αποκάλυψε «τεράστια σπατάλη». Ωστόσο, επέμεινε ότι ο Μασκ δεν μπορεί να σταματήσει μονομερώς τις πληρωμές.

«Ο Ίλον δεν μπορεί και δεν θα κάνει τίποτα χωρίς την έγκρισή μας», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Αν υπήρχε κάτι που δεν έχει την έγκρισή μου, θα σας ενημέρωνα αμέσως», πρόσθεσε.

Ο Μασκ, τον οποίο ο Τραμπ έχει θέσει επικεφαλής του υπηρεσίας Αποτελεσματικότητας, Department of Government Efficiency, απέκτησε πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών του Υπουργείου Οικονομικών μετά την παραίτηση του υπεύθυνου για αυτά, David Lebryk, την περασμένη εβδομάδα. Αυτά τα συστήματα περιλαμβάνουν ευαίσθητες πληροφορίες για φορολογούμενους, εργαζόμενους, δικαιούχους και εργολάβους.

Ο Μασκ ανέβασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σαββατοκύριακο ότι «η διαφθορά και η σπατάλη ξεριζώνονται σε πραγματικό χρόνο» και ότι οι ομάδες της DOGE «σταματούν γρήγορα» τις ακατάλληλες πληρωμές.

Οι επικριτές του αναφέρουν ότι ο ρόλος του Μασκ αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων, καθώς έχει στην ιδιοκτησία του πολλές εταιρείες, όπως η Tesla Inc. και η SpaceX, οι οποίες έχουν συμβόλαια με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και έχουν επωφεληθεί από άλλα κυβερνητικά προγράμματα.

«Όπου πιστεύουμε ότι υπάρχει σύγκρουση ή υπάρχει πρόβλημα, δεν θα τον αφήσουμε να πλησιάσει. Αλλά έχει μερικές πολύ καλές ιδέες», είπε ο Τραμπ.



