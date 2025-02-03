Μπογκντάνοφ: Η Χαμάς να τηρήσει τις υποσχέσεις της για απελευθέρωση ομήρων

Η Ρωσία κάλεσε τη Χαμάς να τηρήσει τις υποσχέσεις της για την απελευθέρωση των ομήρων, με αφορμή την επίσκεψη στη Μόσχα ηγετικού στελέχους του παλαιστινιακού κινήματος.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ, μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, συναντήθηκε σήμερα με τον Ρώσο υφυπουργό Εξωτερικών Μιχαήλ Μπογκντάνοφ. Οι δύο άνδρες συζήτησαν για «την εφαρμογή συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας» και την ανάγκη «να αυξηθεί η ανθρωπιστική βοήθεια προς τον παλαιστινιακό πληθυσμό», σύμφωνα με την ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μόσχα υπογράμμισε για άλλη μια φορά πως οι ηγέτες της Χαμάς οφείλουν να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους σχετικά με την κατά προτεραιότητα απελευθέρωση του Ρώσου υπηκόου (Αλεξάντερ) Τρουφάνοφ και άλλων ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρει σε δελτίο Τύπου το υπουργείο.

Ο Τρουφάνοφ είναι μεταξύ των 76 ομήρων που παραμένουν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και 251 αιχμαλωτίστηκαν. Ακολούθησε ευρείας κλίμακας στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους και επιδείνωσε την ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Ισραήλ και Χαμάς διαπραγματεύονται μέσω μεσολαβητών για τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας, με στόχο την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων και το οριστικό τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

