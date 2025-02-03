Τουλάχιστον 20 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου στη βόρεια Συρία.

Σύμφωνα με τα «λευκά κράνη», το αυτοκίνητο που ήταν παγιδευμένο με μεγάλη ποσότητα εκρηκτικών, ανατινάχθηκε στον κεντρικό δρόμο της πόλης Manbij, τη στγιμή που περνούσε δίπλα από φορτηγό που μετέφερε εργάτες γης.

Στο φορτηγό επέβαιναν τουλάχιστον 30 γυναίκες και κορίτσια.

Η προεδρία της Συρίας χαρακτήρισε «τρομοκρατική» την ενέργεια στην πόλη Manbij και δήλωσε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν.

Η σημερινή επίθεση ήταν η δεύτερη στην ίδια πόλη, τις τελευταίες τρεις ημέρες.

