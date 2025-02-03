Τραμπ: Δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι δεν υπάρχουν εγγυήσεις ότι θα τηρηθεί η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ ο απεσταλμένος του είπε ότι το μέτρο ισχύει προς το παρόν.

Ο Τραμπ και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, έκαναν τις δηλώσεις σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σημειώνεται ότι Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπένιαμιν Νετανιάχου, βρίσκεται στις ΗΠΑ όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη για να συζητήσουν την κατάσταση στη Γάζα, τους ομήρους που κρατάει η Χαμάς και την αντιπαράθεση με το Ιράν και τους περιφερειακούς του συμμάχους, σύμφωνα με το γραφείο του.

