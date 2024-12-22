Ιταλία: Ενισχύονται τα μέτρα ασφαλείας στο «Άγιο Έτος»

Oι αστυνομικές δυνάμεις στην Ιταλία βρίσκονται σε ύψιστη επιφυλακή, μετά την θανατηφόρα επίθεση στη γερμανική πόλη του Μαγδεμβούργου. Με απόφασή του ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Πιαντεντόζι ζήτησε να ενισχυθούν, όσο γίνεται περισσότερο, τα μέτρα ασφαλείας στις υπαίθριες χριστουγεννιάτικές αγορές, όπως και σε όλους τους χώρους όπου συχνάζουν ντόπιοι και ξένοι τουρίστες.



H κύρια αναφορά, βέβαια, είναι στην Ρώμη και στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Πέτρου. Στην ιταλική πρωτεύουσα άρχισαν ήδη να συρρέουν χιλιάδες προσκυνητές ενόψει της έναρξης, μεθαύριο, του Αγίου Έτους των Καθολικών. Την Τρίτη ο Πάπας Φραγκίσκος θα ανοίξει την Αγία Πύλη στο Βατικανό με επίσημη τελετή, με τεράστιο πλήθος πιστών και τουριστών.



Η παρουσία αστυνομικών και καραμπινιέρων είναι εντονότατη σε όλη την ιταλική πρωτεύουσα και κυρίως κοντά στον Άγιο Πέτρο, όπου μόλις πεζοδρομήθηκαν πλατείες και εμπορικοί δρόμοι. Ένας επιπλέον λόγος για συνεχή επαγρύπνηση και προστασία του μεγάλου αριθμού πολιτών, οι οποίοι κυκλοφορούν ανέμελα πεζοί τις γιορτινές αυτές ημέρες.

Εντείνονται οι έλεγχοι για «μοναχικούς λύκους»

Η Ιταλία, έως τώρα, είναι η μόνη μεγάλη χώρα της Ευρώπηςπου δεν έχει πληγεί από τρομοκρατικές επιθέσεις που να συνδέονται -άμεσα ή έμμεσα- με τον ισλαμικό φονταμενταλισμό. Αυτό, όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου Εσωτερικών, οφείλεται και στην έμπειρη, συνεχή δράση των μυστικών υπηρεσιών. Τις ώρες αυτές καταβάλλεται νέα προσπάθεια για να μείνει υπό έλεγχο η όλη κατάσταση, ιδίως σε ό,τι αφορά τη δράση τυχόν «μοναχικών λύκων»



Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται στη Ρώμη αλλά και σε όλες τις υπόλοιπες, μικρές και μεγάλες, πόλεις της χώρας. Το υπουργείο Εσωτερικών έκανε γνωστό ότι συνεχίζεται και η διαδικασία απέλασης ύποπτων και επίδοξων τρομοκρατών. Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα έφτασαν τις 82.



Συνολικά στην Ιταλία οι λεγόμενοι «ευαίσθητοι στόχοι» είναι 28.000. Αναμεσά τους: πρεσβείες, προξενεία, αεροδρόμια, σταθμοί, εμπορικά κέντρα και κύριες οδοί όπου συρρέουν οι πολίτες. Άμεση προτεραιότητα στη φάση αυτή δίνεται, όμως, στην φύλαξη διακοσίων πενήντα «ευαίσθητων στόχων». Τα συνδικάτα των αστυνομικών, τέλος, ζητούν ενίσχυση της οργανωτικής δομής τους στην Αιώνια Πόλη, ώστε να μπορέσουν να εργαστούν πιο αποτελεσματικά καθ΄όλη την διάρκεια του Αγίου Έτους των Καθολικών -του Ιωβηλαίου- τους επόμενους δώδεκα μήνες.





