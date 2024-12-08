Τραμπ: Ο Άσαντ διέφυγε από τη Συρία αφού έχασε την υποστήριξη της Ρωσίας

Ο Σύρος πρόεδρος Μπασάρ αλ-Άσαντ «διέφυγε» από τη Συρία αφού έχασε την υποστήριξη της προστάτιδάς του Ρωσίας, υποστήριξε ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω της πλατφόρμας του, της Truth Social.

«Ο Άσαντ δεν είναι πια εδώ. Διέφυγε από τη χώρα του. Η προστάτιδά του, η Ρωσία, η Ρωσία, η Ρωσία, υπό την ηγεσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δεν επιθυμούσε πλέον να τον προστατεύει», έγραψε ο Τραμπ, σύμφωνα με τον οποίο η Ρωσία «έχασε κάθε ενδιαφέρον για τη Συρία εξαιτίας της Ουκρανίας, όπου σχεδόν 600.000 ρώσοι στρατιώτες έχουν τραυματισθεί ή σκοτωθεί, σε ένα πόλεμο που δεν έπρεπε να είχε αρχίσει ποτέ και που θα μπορούσε να διαρκέσει αιωνίως».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

