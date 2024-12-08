Η εξτρεμιστική ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), η οποία ηγείται συμμαχίας ανταρτών στη Συρία, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της εισήλθαν στη Δαμασκό.

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Μπασάρ αλ Άσαντ φέρεται να εγκατέλειψε τη χώρα. Δύο ανώτεροι αξιωματικοί των συριακών ενόπλων δυνάμεων δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πως ο πρόεδρος Άσαντ επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο το οποίο αναχώρησε προς άγνωστο προορισμό.

Νωρίτερα, στρατιώτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας εγκατέλειψαν το αεροδρόμιο της συριακής πρωτεύουσας, όπως έγινε γνωστό από το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, διευθυντής της μη κυβερνητικής οργάνωσης που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία, ανέφερε ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις έλαβαν εντολή να αποσυρθούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Δαμασκού.

«Οι δυνάμεις μας έχουν αρχίσει να εισέρχονται στη Δαμασκό», γνωστοποίησε τα ξημερώματα μέσω Telegram η ισλαμιστική οργάνωση Χάγιατ αλ Ταχρίρ. Παράλληλα ανέφερε ότι μαχητές της κατέλαβαν τη φυλακή Σεντνάγια στα περίχωρα της πρωτεύουσας, απελευθερώνοντας τους κρατούμενους. «Γιορτάζουμε μαζί με τον συριακό λαό την είδηση της απελευθέρωσης των κρατουμένων μας από τα δεσμά τους και την ανακοίνωση του τέλους της εποχής της αδικίας στη φυλακή Σεντνάγια», συμπληρώνει.

«Οι πόρτες της φυλακής Σεντνάγια, γνωστής ως “ανθρώπινο σφαγείο”, άνοιξαν για χιλιάδες κρατούμενους», επιβεβαίωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS), στους κόλπους της οποίας κυριαρχεί ο πρώην βραχίονας της Αλ Κάιντα στη Συρία, και άλλες ομάδες ανταρτών εξαπέλυσαν την προηγούμενη εβδομάδα επιθέσεις εναντίον του συριακού στρατού, καταλαμβάνοντας γρήγορα δεκάδες κοινότητες και στρατηγικής σημασίας πόλεις, περικυκλώνοντας σταδιακά την πρωτεύουσα προτού εξαπολύσουν την τελική επίθεσή τους.

Πυροβολισμοί ακούγονται σε κεντρική συνοικία της Δαμασκού, αναφέρουν δύο κάτοικοι στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί από πού προέρχονταν οι πυροβολισμοί, είπαν οι κάτοικοι που βρίσκονται σε κεντρική συνοικία της πρωτεύουσας.

Νωρίτερα, οι σύροι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι απέκτησαν τον πλήρη έλεγχο της στρατηγικής σημασίας πόλης Χομς, σφίγγοντας ολοένα και περισσότερο τον κλοιό τους γύρω από τη Δαμασκό, με αποτέλεσμα το μέλλον του καθεστώτος Άσαντ να κρέμεται πλέον από μια κλωστή.

Στο μεταξύ, μαχητές της λιβανέζικης Χεζμπολάχ εγκατέλειψαν την πόλη Κουσάιρ στην επαρχία Χομς της νοτιοδυτικής Συρίας, λίγο πριν πέσει στα χέρια των ανταρτών, όπως μεταδίδει σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Reuters επικαλούμενο πηγές από τον συριακό στρατό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, περίπου 150 οχήματα με εκατοντάδες μαχητές της Χεζμπολάχ εγκατέλειψαν σταδιακά την Κουσάιρ με κατεύθυνση προς τα σύνορα του Λιβάνου.

Το προσκείμενο στη Χεζμπολάχ τηλεοπτικό δίκτυο Al Manar μετέδωσε πως το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή εναντίον μιας οχηματοπομπής, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Κουσάιρ και τα περίχωρά της έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη στο στόχαστρο των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) που έχουν καταστήσει σαφές πως θα εμποδίσουν κάθε προσπάθεια μεταφοράς όπλων από τη Συρία στη Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

