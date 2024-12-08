«Είναι μία επίθεση την οποία κανείς διεθνώς δεν την περίμενε. Η ταχύτητα με την οποία εξελίχθηκε η κατάληψη της Δαμασκού, πρωτοφανής», ανέφερε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Καλημέρα» με τη Φαίη Μαυραγιάννη, η βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ντόρα Μπακογιάννη.

«Ένα καθεστώς 53 ετών, σκληρής δικτακτορίας έπεσε σαν χάρτινος πύργος, δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Είναι ανησυχητική η κατάσταση. Υπάρχει τεράστια ανησυχία διότι αυτή τη στιγμή κατευθύνονται 350.000 άνθρωποι και μπορούν να γίνουν ένα εκατομμύριο μέσα σε 24 ώρες στα σύνορα της Τουρκίας. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε μία όαση σταθερότητας σε σχέση με την περιοχή της Μεσογείου αλλά πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14», πρόσθεσε.

Ερωτηθείσα αν η πολιτική κρίση στη Γαλλία, αφορά και τους Έλληνες, η κ Μπακογιάννη απάντησε: «Μοιραία μας αφορά, μιλάμε για 40% της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η Γερμανία και η Γαλλία σήμερα κλυδωνίζονται. Στη Γαλλία η κρίση είναι κοινωνική, είναι οικονομική και παραγωγική. Είναι μία κρίση τεραστίων διαστάσεων. Οι Έλληνες ενδιαφέρονται για τη Γαλλία και τη Γερμανία γιατί ξέρουν ότι είναι ο βασικός αιμοδότης της Ε.Ε.»

Η Ελλάδα από «μαύρο πρόβατο» έγινε παράδειγμα για τους Ευρωπαίους. Δεν επιτρέπεται με τίποτα στον Μητσοτάκη να θέσει σε αμφισβήτηση τη σταθερότητα της Ελλάδας σήμερα. Το ότι μας αναβαθμίζουν έχει σημασία μακροπρόθεσμα για τον ευάλωτο πολίτη. Αν κανείς πιστεύει ότι μετά από 11 χρόνια μνημόνια θα μπορεί να πάρει πίσω μέσα σε 5 χρόνια ένα εισόδημα που χάθηκε, είναι ουτοπία. Χρειάζεται πολύς περισσότερος χρόνος.

«Να δουν αυτό που ονομάζεται καρτέλ»

Σχετικά με την ακρίβεια, η κ. Μπακογιάννη ανέφερε ότι «αυτό που πρέπει να γίνει με μεγαλύτερη αυστηρότητα από το υπουργείο Ανάπτυξης, να δουν πάρα πολύ σοβαρά αυτό που ονομάζεται καρτέλ. Και αυτό που ονομάζεται καρτέλ υπάρχει. Δεν δικαιολογείται σήμερα π.χ. το «tide» να είναι ακριβότερο στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκή παρέμβαση. Τοπικά, δεν μπορείς να κάνεις κάτι».

«Το θέμα των τιμών δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να το ελέγξει. Αυτό που πρέπει να ελέγξει είναι η αύξηση του εισοδήματος, του μισθού. Εκεί είναι ο στόχος και εκεί νομίζω ότι θα πετύχουμε στο τέλος», πρόσθεσε η κα Μπακογιάννη.

Σχολιάζοντας δημοσίευμα που αφορά τη μείωση στις προμήθειες των τραπεζών η βουλευτής της ΝΔ απάντησε λέγοντας «καιρός ήταν».

Αναφορικά με τις δηλώσεις Φιντάν και με την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, η κα Μπακογιάννη τόνισε: «Η Τουρκία θα συνεχίσει τη ρητορική αυτή , γιατί πρέπει να τη συνεχίσει για το εσωτερικό της μέτωπο και γιατί είναι η πάγια αρχή της. Στην Τουρκία σήμερα ο Ερντογάν και ο Φιντάν χτυπιούνται αλύπητα από την αντιπολίτευση».

«Αυτή τη στιγμή έχουμε ήρεμα νερά, έχουμε μία καλή συνεργασία. Στο μεταναστευτικό θα κριθεί η σχέση Ελλάδας - Τουρκίας», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

