Ένα σοκαριστικό έγκλημα σημειώθηκε στο Πακιστάν, με έναν πατέρα να πυροβολεί και να σκοτώνει την 16χρονη κόρη του επειδή αρνούνταν να κλείσει τον λογαριασμό της στο TikTok.

«Ο πατέρας του κοριτσιού του ζήτησε να κλείσει τον λογαριασμό της στο TikTok. Αφού αρνήθηκε, τη σκότωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο φερόμενος ως δράστης έχει συλληφθεί.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Ραουαλπίντι, που βρίσκεται κοντά στο Ισλαμαμπάντ, η οικογένεια του θύματος προσπάθησε, χωρίς επιτυχία, «να παρουσιάσει τον φόνο σαν αυτοκτονία».

Τα περιστατικά βίας κατά των γυναικών λόγω της δημόσιας συμπεριφοράς τους, ακόμη και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι συχνά στο Πακιστάν. Οι αρχές της κυρίως μουσουλμανικής χώρας έχουν συχνά μπλοκάρει ή απειλήσει να μπλοκάρουν το TikTok κατηγορώντας το μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι προωθεί «ανήθικες συμπεριφορές» μέσω αναρτήσεων σεξουαλικού περιεχομένου ή περιεχομένου της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Νωρίτερα φέτος στο Μπαλουτσιστάν, επαρχία στο νοτιοδυτικό Πακιστάν όπου σε πολλές μη αστικές περιοχές εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος των φυλών, ένας άνδρας ομολόγησε ότι οργάνωσε τον φόνο της 14χρονης κόρης του λόγω των βίντεο που αναρτούσε στο TikTok τα οποία έκρινε ότι έπλητταν "την τιμή του".

Τον Ιούνιο μια 17χρονη Πακιστανή influencer δολοφονήθηκε στο σπίτι της από άνδρα τον οποίο είχε απορρίψει. Το θύμα, η Σάνα Γιούσαφ, είχε περισσότερους από ένα εκατομμύριο ακόλουθούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και το TikTok, στα οποία αναρτούσε βίντεο από τα αγαπημένα της καφέ ή τα προϊόντα ομορφιάς και τα παραδοσιακά ρούχα που προτιμούσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

