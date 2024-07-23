Λογαριασμός
Τραμπ: «Ναι» σε ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις - «Θα τη νικήσω πιο εύκολα από τον Μπάιντεν»

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι πρόθυμος να έχει περισσότερα από ένα ντιμπέιτ με τη Χάρις

Ντόναλντ Τραμπ

Ο υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα κάνει ένα ντιμπέιτ με την Καμάλα Χάρις, τη νέα του αντίπαλο των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στους δημοσιογράφους ότι είναι πρόθυμος να έχει περισσότερα από ένα ντιμπέιτ με τη Χάρις.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι θα είναι "πιο εύκολο" να νικήσει την Κάμαλα Χάρις στις εκλογές, σε σχέση με τον Τζο Μπάιντεν.

"Είναι πολύ πιο ριζοσπαστική από αυτόν", δήλωσε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου.

