Η Μπριζίτ Μπαρντό απευθύνθηκε στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για να τον «ειδοποιήσει για την τρομερή απειλή με την οποία βρίσκονται αντιμέτωπα τα αδέσποτα ζώα» στην Τουρκία με ένα νομοσχέδιο που βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση.

Η πρώην μεγάλη πρωταγωνίστρια του κινηματογράφου, της οποίας το ίδρυμα ασχολείται με την προστασία των ζώων, με μια επιστολή της, της οποίας έλαβε αντίγραφο το Γαλλικό Πρακτορείο, τάσσεται ενάντια σε ένα πολύ αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο που προβλέπει μέχρι και την ευθανασία περίπου τεσσάρων εκατομμυρίων αδέσποτων σκύλων στην Τουρκία.

«Η Τουρκία είναι μέχρι στιγμής παράδειγμα συμπόνιας για τις αδέσποτες γάτες και τους σκύλους που μπορούν να ζουν σε αρμονία με τον πληθυσμό», γράφει η "BB".

«Μην αφήσετε την Τουρκία να γίνει μια χώρα που δεν την αγαπούν και την επικρίνουν για την αδιαφορία και τη σκληρότητά της προς τα ευαίσθητα όντα που είναι οι πιο πιστοί σύντροφοί μας», συνέχισε η Μπριζίτ Μπαρντό.

Το νομοσχέδιο έχει προκαλέσει την έντονη αντίδραση φιλοζωικών οργανώσεων και πολιτών και την κινητοποίηση υπερασπιστών των δικαιωμάτων των ζώων που φοβούνται ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη θανάτωση των ζώων.

Η αξιωματική αντιπολίτευση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και το φιλοκουρδικό Kόμμα Ισότητας και Δημοκρατίας των Λαών (DEM) συντάσσονται με τους υπερασπιστές των δικαιωμάτων των ζώων που υποστηρίζουν ότι η μαζική στείρωση θα ήταν μια πιο ανθρώπινη λύση για τον αυξανόμενο αριθμό των σκύλων στους δρόμους.

Το σχέδιο νόμου, που εξετάζεται επί του παρόντος σε κοινοβουλευτική επιτροπή πριν κατατεθεί σύντομα προς ψήφιση στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, και κατατέθηκε από το κυβερνών κόμμα του προέδρου Ερντογάν, φέρνει αντιμέτωπες ομάδες που υποστηρίζουν ασφαλέστερους δρόμους απαλλαγμένους από τα άγρια σκυλιά με τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων να κάνουν λόγο για σφαγή και να ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο θα υποχρεώνει τους δήμους να απομακρύνουν τους αδέσποτους σκύλους από τους δρόμους και να τους κρατούν σε καταφύγια μέχρι να υιοθετηθούν. Στα «επιθετικά» σκυλιά ή όσα έχουν μη θεραπεύσιμες ασθένειες θα γίνεται «ευθανασία», όπως και σε όσα δεν υιοθετούνται. Το νομοσχέδιο απαιτεί επίσης από όλους τους δήμους να δαπανούν τουλάχιστον το 0,3% του ετήσιου προϋπολογισμού τους για υπηρεσίες φροντίδας των ζώων και την κατασκευή καταφυγίων.

«Εκτός από το ότι είναι βάρβαρο, η ευθανασία ή η αιχμαλωσία είναι αντιπαραγωγικά μέτρα που το μόνο που κάνουν είναι να επιδεινώνουν το πρόβλημα», τονίζει η Γαλλίδα σταρ.

«Έχουμε πρόβλημα με τα αδέσποτα σκυλιά, που αντίστοιχο δεν υπάρχει σε καμία άλλη ανεπτυγμένη χώρα», δήλωσε ο πρόεδρος Ερντογάν στα τέλη Μαΐου, αναφέροντας ειδικότερα την αύξηση των κρουσμάτων λύσσας - η Τουρκία χαρακτηρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Οργανισμός (ΠΟΥ) χώρα «υψηλού κινδύνου» - και ατυχήματα που οφείλονται ή προκαλούνται από σκύλους, τα οποία έχουν προκαλέσει 55 θανάτους και περισσότερους από 5.000 τραυματισμούς τα τελευταία πέντε χρόνια, είπε.

Υπολογίζεται ότι περίπου 4 εκατομμύρια αδέσποτοι σκύλοι περιφέρονται στους δρόμους και τις αγροτικές περιοχές της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.