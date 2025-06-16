Το Ισραήλ δεν επιδιώκει να περιορίσει ή να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμό του με το Ιράν, δήλωσε ο πρέσβης του Ισραήλ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Yechiel Leiter σε συνέντευξη που έδωσε την Κυριακή στην εκπομπή «This Week» του ABC.

«Ο στόχος δεν είναι να περιοριστεί ο πόλεμος. Ο στόχος είναι να κερδηθεί ο πόλεμος», δήλωσε.

Το Ισραήλ προειδοποιεί εδώ και χρόνια για τις προσπάθειες του Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και ενδεχομένως να τα χρησιμοποιήσει για να χτυπήσει το Ισραήλ, το οποίο θεωρεί ως ένα αδίστακτο κράτος που δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης. Μεταξύ αυτών που σκοτώθηκαν στις πρώτες επιθέσεις του την περασμένη εβδομάδα ήταν πυρηνικοί επιστήμονες και μερικοί από τους κορυφαίους διοικητές πυρηνικών όπλων του Ιράν. Ο Yechiel Leiter ξεκαθάρισε ότι ο στόχος του ισραήλ είναι «να εξουδετερώσει και να τερματίσει την ιρανική πρόθεση να καταστρέψει το Ισραήλ μέσω πυρηνικών όπλων και βαλλιστικών πυραύλων».

Είπε επίσης ότι κανείς, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, δεν ήταν εκτός της λίστας με τους πιθανούς στόχους στις συνεχιζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι κανείς που απειλεί με καταστροφή το Ισραήλ δεν πρέπει να εξαιρείται από τη λίστα στόχων. Αλλά δεν πρόκειται να συζητήσουμε συγκεκριμένα άτομα», δήλωσε ο Leiter.

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι οι αντεπιθέσεις του Ιράν προκαλούν ζημιά στο Ισραήλ, λέγοντας ότι τα αμυντικά συστήματα του έθνους του δεν μπορούν να μπλοκάρουν όλους τους πυραύλους.

«Περίπου το 10% με 15% αυτών των βαλλιστικών πυραύλων το διαπερνούν», είπε. «Δεχθήκαμε σημαντικές επιθέσεις χθες το βράδυ. Έχουμε πάνω από 10 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.