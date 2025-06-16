Ένα μαζικό ανθρωποκυνηγητό δύο ημερών έλαβε τέλος χθες, Κυριακή, με τη σύλληψη του 57χρονου Βανς Μπέλτερ ως ύποπτου για το φόνο μιας δημοκρατικής βουλευτή της βουλής της πολιτείας Μινεσότα και του συζύγου της, ο δολοφόνος των οποίων ήταν μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό, δήλωσε ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλς.

Ο Μπέλτερ φέρεται ότι πυροβόλησε και σκότωσε τη Μελίσα Χόρτμαν, κορυφαία βουλευτή των Δημοκρατικών στην πολιτειακή βουλή της Μινεσότα, και το σύζυγό της, τον Μαρκ, προχθές, Σάββατο, στην κατοικία τους - ένα έγκλημα που ο κυβερνήτης Τιμ Γουόλς χαρακτήρισε «δολοφονία με πολιτικά κίνητρα».

Οι αρχές είπαν ότι ο Μπέλτερ φέρεται επίσης ότι πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλον ένα δημοκρατικό βουλευτή του πολιτειακού κοινοβουλίου, τον πολιτειακό γερουσιαστή Τζον Χόφμαν, και τη σύζυγό του Ιβέτ στην κατοικία τους λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα.

«Έπειτα από ένα διήμερο ανθρωποκυνηγητό, δύο άγρυπνες νύκτες, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου συνέλαβαν τον Βανς Μπέλτερ», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Γουόλς, ο οποίος ήταν συνυποψήφιος της δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις στις τελευταίες προεδρικές εκλογές. «Οι αδιανόητες ενέργειες ενός ανθρώπου άλλαξαν την πολιτεία της Μινεσότα».

«Είναι μια στιγμή σ' αυτή τη χώρα που βλέπουμε τη βία να ξεσπάει, αυτό δεν μπορεί να είναι ο κανόνας. Δεν μπορεί να είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις πολιτικές διαφορές μας. Τώρα είναι η ώρα για να δεσμευθούμε εκ νέου στις βασικές αξίες αυτής της χώρας και ο καθένας και η καθεμιά μας μπορεί να το κάνει».

Ο Γουόλς δήλωσε πως ο Χόφμαν, ο οποίος επλήγη από εννέα σφαίρες, βγήκε από το τελευταίο χειρουργείο του και αναρρώνει.

Ο Μπέλτερ έχει δεσμούς με ευαγγελικούς ιερείς και ισχυρίζεται πως είναι ειδικός σε θέματα ασφαλείας με εμπειρία στη λωρίδα της Γάζας και την Αφρική, σύμφωνα με αναρτήσεις στο Ίντερνετ και δημόσια αρχεία που είδε το Ρόιτερς.

Σε βάρος του Μπέλτερ απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο και δύο κατηγορίες για απόπειρα φόνου.

Τρεις από τις κατηγορίες αυτές τιμωρούνται με ποινές κάθειρξης έως 40 ετών.

Ο Μπέλτερ ήταν μεταμφιεσμένος σε αστυνομικό όταν έκανε τους φόνους. Φορούσε στολή αστυνομικού και οδηγούσε ένα όχημα SUV της Ford με φώτα που έμοιαζαν με αυτά των αστυνομικών οχημάτων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που ανακοινώθηκε χθες.

Ο Μπέλτερ διέφυγε πεζή το πρωί του Σαββάτου, όταν αστυνομικοί ήρθαν σε αντιπαράθεση μαζί του στην κατοικία του Χόρτμαν στο Μπρούκλιν Παρκ, γνωστοποίησαν οι αρχές, οι οποίες είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους για την ασφάλειά τους και είχαν εξαπολύσει το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία της πολιτείας.

Όταν οι αστυνομικοί ερεύνησαν το SUV του Μπέλτερ μετά τους πυροβολισμούς ανακάλυψαν τρία επιθετικά τουφέκια AK-47, ένα πιστόλι 9 χιλιοστών και ένα κατάλογο με ονόματα άλλων δημόσιων αξιωματούχων και τις διευθύνσεις τους, αναφέρεται στο κατηγορητήριο.

Έπειτα από μια πληροφορία ότι ο Μπέλτερ βρισκόταν κοντά στο σπίτι του στην πόλη Γκριν Άιλ, περισσότερα από 20 μέλη της αστυνομικής μονάδας ειδικών επιχειρήσεων SWAT σάρωσαν την περιοχή, με τη βοήθεια αεροσκάφους επιτήρησης, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ο Μπέλτερ ήταν οπλισμένος, όμως παραδόθηκε χωρίς να φέρει αντίσταση.

«Ο ύποπτος σύρθηκε έρποντας μέχρι τις ομάδες επιβολής του νόμου και συνελήφθη», δήλωσε κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων ο αντισυνταγματάρχης Τζέρεμι Γκάιγκερ της αστυνομικής δύναμης της Μινεσότα. «Ο ύποπτος τέθηκε υπό κράτηση χωρίς να γίνει χρήση βίας».

Η επιχείρηση για τη σύλληψη του Μπέλτερ, στην οποία συμμετείχαν εκατοντάδες ντετέκτιβ και ευρύ φάσμα ομοσπονδιακών, πολιτειακών και τοπικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, ήταν το μεγαλύτερο ανθρωποκυνηγητό στην ιστορία της πολιτείας, δήλωσε ο Μαρκ Μπράλεϊ, αρχηγός της αστυνομίας του Μπρούκλιν Παρκ.

«Τώρα αρχίζει η σκληρή δουλειά να εξετάσουμε ποιό είναι το κίνητρο», πρόσθεσε ο Μπράλεϊ.

Η γερουσιαστής Έιμι Κλόμπουτσαρ δήλωσε χθες, Κυριακή, πως υπάρχει «ανησυχία για όλους τους πολιτικούς αξιωματούχους μας» μετά την επίθεση αυτή.

«Υπήρχε μια σχέση με την άμβλωση, εξαιτίας των οργανώσεων» που περιλαμβάνονταν στον κατάλογο του Μπέλτερ - μεταξύ των οποίων κλινικές για την εθελούσια διακοπή της κύησης, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης- ο οποίος βρέθηκε μέσα στο όχημα του υπόπτου, πρόσθεσε η γερουσιαστής σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC.

Η Μελίσα Χόρτμαν, 55 ετών και μητέρα δύο παιδιών, ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Μινεσότα. Είχε κάνει μείζονα προτεραιότητά της το δικαίωμα στην εθελούσια διακοπή της κύησης.

«Πρέπει να μειώσουμε την πολιτική ένταση», επέμεινε η Έιμι Κλόμπουτσαρ μιλώντας στο CNN.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

