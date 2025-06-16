Δήμαρχος χωριού στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, έπεσε νεκρή από καταιγισμό πυρών χθες Κυριακή όταν τέσσερις ένοπλοι εισέβαλαν στο γραφείο της χθες Κυριακή στο δημαρχείο, όπου σκότωσαν επίσης δημοτικό σύμβουλο, ανακοίνωσε η πολιτειακή αστυνομία.

Η δήμαρχος Λίλια Γκαρσία δολοφονήθηκε χθες το πρωί στην κοινότητα Σαν Ματέο Πίνια.

Τέσσερις δράστες, κινούμενοι με σκούτερ, μπήκαν στο δημαρχείο και τη σκότωσαν εισβάλλοντας στο γραφείο της, όπου βρισκόταν επίσης το δεύτερο θύμα, ο δημοτικός σύμβουλος Έλι Γκαρσία.

Ακόμη δυο δημοτικοί σύμβουλοι τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι επιθέσεις εναντίον δημόσιων λειτουργών, αιρετών και πολιτικών είναι τρομακτικά συχνές στο Μεξικό. Διαπράττονται κατά κύριο λόγο από συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος που επιδιώκουν να εξαλείψουν πρόσωπα που εκλαμβάνουν ως εχθρούς τους, ή δεν δέχονται να δωροδοκηθούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

