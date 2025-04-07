H πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε σήμερα με εκπροσώπους της βιομηχανίας χάλυβα και μετάλλων για να συζητήσει τις επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ.

«Μίλησα με την ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα και μετάλλου για να κατανοήσω την προοπτική της επίδρασης των αμερικανικών δασμών. Αυτό θα μας βοηθήσει να σχηματίσουμε μια αποτελεσματική απάντηση της ΕΕ. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή για να διασφαλίσουμε ότι τα συμφέροντά τους -τα συμφέροντά μας- είναι καλά προστατευμένα», δήλωσε η φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στο «Χ».

I spoke to European steel and metal industry leaders to get their perspective on the impact of the US tariffs.



This is helping us shape an effective EU response.



We'll remain in close contact to ensure that their interests - our interests - are well protected.



Read-out ⭣ — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 7, 2025

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής, η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πώς θα είναι αποτελεσματικότερη η απάντηση της ΕΕ στα μέτρα των ΗΠΑ. Οι εκπρόσωποι του κλάδου χαιρέτησαν το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Χάλυβα και τα Μέταλλα και τη Συμφωνία για Καθαρή Βιομηχανία και ζήτησαν την ταχεία εφαρμογή τους.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν έντονες ανησυχίες για τις ευρύτερες επιπτώσεις των δασμών των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στα παράγωγα και του σοβαρού κινδύνου εκτροπής του εμπορίου. Τόνισαν, επίσης, την επείγουσα ανάγκη για την ΕΕ να προτείνει νέα μέτρα εμπορικής άμυνας για τον χάλυβα —πέρα από τις υπάρχουσες διασφαλίσεις, οι οποίες πρόκειται να λήξουν τον Ιούνιο του 2026— συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της πιθανής εκτροπής των εξαγωγών από άλλες μεγάλες χώρες παραγωγής χάλυβα στην αγορά της ΕΕ.

Αυτή την εβδομάδα η Επιτροπή διοργανώνει συναντήσεις με τους βιομηχανικούς τομείς που έχουν πληγεί περισσότερο, ιδίως την αυτοκινητοβιομηχανία, τον χάλυβα και τα φαρμακευτικά προϊόντα, για να αξιολογήσει τις συνέπειες και τους τρόπους πιθανής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.