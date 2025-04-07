Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφορικά με τους νέους δασμούς που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Τραμπ, αλλά και προετοιμασμένη να λάβει αντίμετρα, δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ ανακοίνωσε ότι οι Βρυξέλλες πρότειναν στις ΗΠΑ να εξαιρεθούν από τους δασμούς πλήρως και αμοιβαία τα βιομηχανικά προϊόντα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί ένας εμπορικός πόλεμος.

«Πράγματι προσφέραμε δασμούς μηδέν προς μηδέν για τα βιομηχανικά προϊόντα, όπως κάναμε με επιτυχία με πολλούς άλλους εμπορικούς εταίρους. Γιατί η Ευρώπη είναι πάντα έτοιμη για μια καλή συμφωνία», ανέφερε. Αυτή η πρόταση «παραμένει στο τραπέζι», αλλά παράλληλα «είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε με αντίμετρα και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας». Η πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η ΕΕ θα προστατευτεί από τις έμμεσες επιπτώσεις μέσω της εκτροπής του εμπορίου και για τον σκοπό αυτό, «θα δημιουργήσουμε μια Task Force για την επιτήρηση των εισαγωγών».

Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε επίσης ότι η ΕΕ θα στραφεί στρατηγικά στο υπόλοιπο 83% του παγκόσμιου εμπορίου που δεν αφορά τις ΗΠΑ.

Η ίδια σημείωσε ότι η Νορβηγία, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, είναι και θα παραμείνει εντός της Ενιαίας Αγοράς. Η φον ντερ Λάιεν προέβη στις δηλώσεις αυτές εν μέσω φόβων για κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου μετά την επιβολή σαρωτικών δασμών από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε όλες τις εισαγωγές, μεταξύ άλλων και από την ΕΕ.

Από την πλευρά του ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Νορβηγίας θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει ότι η χώρα θα συμβαδίσει με την υιοθέτηση κανονισμών που είναι σημαντικοί για την ενιαία αγορά της ΕΕ.

Η Νορβηγία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά το γεγονός ότι είναι μέρος της ενιαίας αγοράς του μπλοκ και επιθυμεί να αποφύγει να εγκλωβιστεί σε έναν πόλεμο δασμών μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προωθεί μια πολιτική προστατευτισμού άνευ προηγουμένου από τη δεκαετία του 1930, αυξάνοντας τους τελωνειακούς δασμούς για όλες τις χώρες. Στα εμπορεύματα που προέρχονται από την ΕΕ επιβλήθηκαν δασμοί 20%.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον, προετοιμάζοντας παράλληλα αντίμετρα, στην περίπτωση που οι συνομιλίες δεν καρποφορήσουν .

Μια πρόταση παρόμοια με τους μηδενικούς δασμούς που εισηγήθηκε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκανε το Σάββατο ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και μέλος της κυβέρνησης Τραμπ Ίλον Μασκ, μιλώντας για μια «ζώνη ελευθέρου εμπορίου» μεταξύ της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Η Γαλλία χαιρέτισε σήμερα αυτήν την πρόταση του Μασκ, με τον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου Λοράν Σεν-Μαρτέν να μιλά για «εξαιρετική ιδέα».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Ρόμπερτ Χάμπεκ επισήμανε τις διαφοροποιήσεις μεταξύ των μελών της κυβέρνησης Τραμπ. «Είναι γελοίο», ο Ίλον Μασκ θα έπρεπε να πει στον Ντόναλντ Τραμπ «να σταματήσει τους παραλογισμούς» και τη «σύγχυση» του εμπορικού πολέμου», είπε ο Χάμπεκ.

