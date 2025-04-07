Κατατέθηκε ένσταση για την κράτηση του προέδρου του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος συνελήφθη στις 23 Μαρτίου με τις κατηγορίες «τρομοκρατίας» και «διαφθοράς» κατά του Μητροπολιτικού Δήμου Κωνσταντινούπολης (IMM).

Σύμφωνα με το Haberturk οι δικηγόροι του Ιμάμογλου, Fikret İlkiz, Mehmet Pehilvan, Tora Beijing και Hasan Fehmi Demir υπέβαλαν αίτηση ένστασης στο 10ο Ποινικό Δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης.

Το έγγραφο της ένστασης ανέφερε: «Απαιτούμε την άρση της κράτησης του Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος αποφασίστηκε να συλληφθεί ως αποτέλεσμα της έρευνας που διεξήχθη με νομικά απαγορευμένες μεθόδους από την αρχή μέχρι το τέλος, στην οποία αποκαλύφθηκαν συγκεκριμένα γεγονότα και δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι μας αντέδρασαν συνειδητά, και να αφεθεί ελεύθερος. Να εξεταστεί ως ένσταση».

Έγινε ένσταση και για άρση της κράτησης των νεαρών που συνελήφθησαν μετά τις διαδηλώσεις.

Πηγή: skai.gr

