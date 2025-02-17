Σε μία νέα προσέγγιση και εν μέσω προσπαθειών για την έναρξη ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στο να επιτρέψει στην Ευρώπη να αγοράζει αμερικανικά όπλα για να εξοπλίζει την Ουκρανία.

Εφόσον προχωρήσει στην υλοποίηση μίας τέτοιας απόφασης ο Τραμπ, η κίνηση δυνητικά θα επέτρεπε στην Ουκρανία να συνεχίζει να χρησιμοποιεί αμερικανικά όπλα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποσύρουν τη στρατιωτική τους υποστήριξη προς τη χώρα, αναφέρει το Bloomberg.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ενέκρινε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τη διάρκεια της θητείας του, επισπεύδοντας μάλιστα τις αποστολές τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησής του, πριν αναλάβει ο Τραμπ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της βοήθειας αφορούσε στην παροχή αμερικανικών πυρομαχικών στην Ουκρανία.

Ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους σχετικά με το ενδεχόμενο, ο Τραμπ απάντησε «ναι» την Κυριακή. Η κίνηση αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο ώστε η Ουκρανία να έχει πρόσβαση σε οπλισμό, ακόμα κι αν ο Τραμπ διακόψει την αμερικανική βοήθεια.

Δεν είναι σαφές εάν θα προχωρήσει στην υλοποίηση της συγκεκριμένης πρότασης καθώς ο Τραμπ πιέζει για μια γρήγορη και μόνιμη κατάπαυση του πυρός, προωθώντας μια συμφωνία που πιθανότατα θα αναγνωρίσει ορισμένα εδαφικά κέρδη της Ρωσίας.

Από την άλλη, ο Τραμπ έχει επίσης ασκήσει πιέσεις στην Ευρώπη να ξοδέψει περισσότερα για την άμυνά της, συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης προς την Ουκρανία.

Μετά από αντικρουόμενες δηλώσεις μελών του υπουργικού του συμβουλίου σχετικά με το αν ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συμμετάσχει σε μελλοντικές ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ο Τραμπ δήλωσε επίσης την Κυριακή ότι η Ουκρανία θα είναι μέρος των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, δεν προχώρησε σε περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία.

Η κυβέρνηση του Τραμπ έχει ενημερώσει τους δυτικούς συμμάχους ότι επιθυμεί να αγοράσουν αμερικανικά όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό, προκειμένου να διατηρηθεί η συμμαχία του ΝΑΤΟ. Η ομάδα του Τραμπ έχει διαμηνύσει επίσης ότι η Ευρώπη θα πρέπει να αγοράζει περισσότερη αμερικανική ενέργεια στο πλαίσιο των συνομιλιών για τη διατλαντική ασφάλεια.



Πηγή: skai.gr

