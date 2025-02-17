Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, προκειμένου να διαμορφωθεί η μελλοντική αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης, δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Αν ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θέλει οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο της ευθύνης για την ασφάλειά τους, τότε φυσικά οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι παράγοντας-κλειδί στον σχεδιασμό της νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας», είπε ο κ. Κόστα στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα.

Το θέμα «δεν είναι μόνο η Ουκρανία», τόνισε ο κ. Κόστα στη συνέντευξη, την οποία παραχώρησε στο περιθώριο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια το σαββατοκύριακο. «Οι διαπραγματεύσεις για τη νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας πρέπει να πάρουν υπόψη ότι η Ρωσία είναι παγκόσμια απειλή, όχι μόνο απειλή για την Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η συνέντευξη δημοσιεύεται την ημέρα που συνεδριάζουν εσπευσμένα Ευρωπαίοι ηγέτες για να συζητήσουν τις εξελίξεις στην Ουκρανία και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της ηπείρου.

Σημειώνεται ότι η απόφαση των ΗΠΑ να ξεκινήσουν διμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία προκάλεσε ανησυχίες μεταξύ των Ευρωπαίων ηγετών, οι οποίοι φοβούνται τον αποκλεισμό της ΕΕ. Σε απάντηση, ο Πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, κάλεσε σε σύνοδο κορυφής στο Παρίσι, όπου οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα χαράξουν κοινή στρατηγική για να διασφαλίσουν τη συμμετοχή τους στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία πρόκειται να διεξάγουν συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία σχετικά με μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία. Σε μια προσπάθεια να υποβαθμίσει τις ανησυχίες των Ευρωπαίων, ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε «πραγματική» διαπραγμάτευση θα περιλαμβάνει την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πηγή: skai.gr

