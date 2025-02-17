Ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Τζούριτς επισκέπτεται τη Ρωσία σήμερα και αύριο, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του χθες Κυριακή, διευκρινίζοντας πως θα συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο κ. Τζούριτς αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τον Κανστάντιν Κασάτσεφ, αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Ομοσπονδίας (της άνω Βουλής) και να πάρει μέρος σε «διάσκεψη στο κρατικό ινστιτούτο διεθνών σχέσεων της Μόσχας του υπουργείου Εξωτερικών» της Ρωσίας.

Η Σερβία δεν επέβαλε ποτέ κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 και διατηρεί καλές σχέσεις με τη Μόσχα, από την οποία εξαρτάται για σχεδόν όλη τη ποσότητα του φυσικού αερίου που εισάγει.

Τον Σεπτέμβριο, ο αντιπρόεδρος της σερβικής κυβέρνησης και πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Αλεξάνταρ Βούλιν, σε βάρος του οποίου έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ, συναντήθηκε στη Ρωσία με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τόνισε πως η Σερβία δεν είναι απλά «στρατηγικός εταίρος» αλλά και «σύμμαχος της Ρωσίας».

Η Σερβία είναι χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μείζονα οικονομικό της εταίρο, και τα τελευταία σχεδόν τρία χρόνια η κυβέρνησή της επιδίδεται σε ασκήσεις εύθραυστης ισορροπίας μεταξύ Βρυξελλών και Μόσχας.

Η ΕΕ εκφράζει συχνά ανησυχία για τις σχέσεις Βελιγραδίου-Μόσχας και παροτρύνει επίσης συχνά τη Σερβία να ευθυγραμμιστεί με τη δική της εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας.

Τον Νοέμβριο, ο σέρβος πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωνε πως έχει σκοπό να μεταβεί στη Ρωσία τον Μάιο για να πάρει μέρος στους εορτασμούς επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης επί της ναζιστικής Γερμανίας, αν δεν μεσολαβήσει «το τέλος του κόσμου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

