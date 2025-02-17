Ο απερχόμενος πρόεδρος του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα ανακοίνωσε το σαββατοκύριακο πως αντικαθιστά την υπουργό Εσωτερικών του κράτους της Λατινικής Αμερικής, ονομάζοντας διάδοχό της απόμαχο αξιωματικό της αστυνομίας, στο πλαίσιο του αγώνα εναντίον του οργανωμένου εγκλήματος.

Με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε προχθές Σάββατο το βράδυ από την προεδρία, ο κ. Νομπόα ευχαρίστησε τη Μόνικα Παλένσια για το έργο της και ανακοίνωσε πως τη διαδέχεται ο Φάουστο Μπουενάνιο.

Ο στρατηγός ε.α. της αστυνομίας διετέλεσε διοικητής σε τρεις από τις περιοχές που αντιμετωπίζουν το οξύτερο πρόβλημα ως προς τη βία των συμμοριών, ιδιαίτερα στο λιμάνι της Γουαγιακίλ και σε παρακείμενες πόλεις.

Ο Φάουστο Μπουενάνιο είχε συμμετάσχει στον αγώνα εναντίον συμμοριών που επιδίδονται σε διακίνηση ναρκωτικών. Λέει ότι τοι 1993 είχε απαχθεί και βασανιστεί στα σύνορα με την Κολομβία από την πρώην οργάνωση ανταρτών FARC.

Η προσπάθεια να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα των συμμοριών που διακινούν ναρκωτικά είναι απόλυτη προτεραιότητα για τον 37χρονο πρόεδρο Νομπόα, που επιδιώκει να επανεκλεγεί τη 13η Απριλίου, στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών. Θα αντιμετωπίσει υποψήφια παράταξης της αριστεράς, την ευαγγελική δικηγόρο Λουΐσα Γκονσάλες, 47 ετών, όπως και το 2023.

Η διαφορά του κ. Νομπόα από την κυρία Γκονσάλες στον πρώτο γύρο ήταν μόλις 0,18%, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών, που οδεύουν προς οριστικοποίηση.

Ο πρόεδρος αντικατέστησε ακόμη τον υπουργό Υγείας της κυβέρνησής του και τον διευθυντή της υπηρεσίας φυλακών (SNAI).

Οι συγκρούσεις συμμοριών για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών, στις οποίες εμπλέκονται κατά τις αρχές μεξικανικά καρτέλ ή πυρήνες τους, οδήγησαν σε άνευ προηγουμένου έκρηξη βίας στον Ισημερινό.

Το 2023, η χώρα κατέγραψε τραγικό ρεκόρ 47 ανθρωποκτονιών ανά 100.000 κατοίκους. Ο δείκτης υποχώρησε στις 38 το 2024, σύμφωνα με επίσημα δεδομένα, παραμένει ωστόσο τρομακτικά υψηλός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

